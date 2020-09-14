أجهزة قد تكشف عنها آبل غداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - تشير المعلومات ان حدث الغد الخاص بشركة آبل الإفتراضي، والذي يتميز بشعار “Time Flies”، سيركز على ساعة آبل Watch Series 6 وأجهزة آيباد الجديدة، على أن يتبعه حدث آخر في شهر تشرين الأول المقبل للكشف عن هواتف آيفون المرتقبة.

ونقل موقع “macrumors” المختص بنقل أخبار آبل، أبرز التوقعات حول المنتجات والأجهزة التي قد تعلن عنها آبل غداً الثلاثاء إليكم ابرزها:

ساعة Watch Series 6

من المتوقع أن تكشف آبل عن ساعة Apple Watch جديدة أي نسخة Series 6، التي قد تحافظ على التصميم ذاته مثلSeries 5 ، ولكن على الأرجح سيكون لها مقياس تتبع جديد. وستتضمن الساعة الجديدة إضافة مستشعر الأوكسجين في الدم وإضافة دعم تتبع النوم الذي سيظهر لأول مرة كجزء من نظامwatchOS 7، إلى جانب تحسينات في الأداء وعمر البطارية، ومقاومة أفضل للماء ونقل لاسلكي محسّن من أجل WiFi أسرع وسرعات خلوية. ذكرت الشائعات أيضًا أن لونًا جديدًا سيظهر لأول مرة مع Watch Series 6 الجديدة.

ساعة Watch SE

على الرغم من عدم تأكيد الخبر بالكامل، يمكن أيضًا الإعلان عن ساعة Watch SE الأرخص ويمكن أن يكون لها تصميم مشابه لساعة Watch Series 3. بالطبع سيكون لها ميزات أقل من الساعة الرئيسية Series 6، ولكن لا يزال بإمكانك توقع نفس التتبع الصحي الدقيق المقاييس التي اشتهرت بها ساعات آبل.

حزمة Apple One

خلال الحدث غداً قد تكشف آبل عن حزمة “Apple One” وهي عبارة عن خدمة للعملاء بالاشتراك في العديد من خدمات آبل المختلفة في حزمة مخفضة. يمكن أن تشمل هذه الحزم Apple Music و Apple TV + و Apple Arcade و iCloud و Apple News +. يشاع أيضًا أن شركة آبل ستطلق خدمة اشتراك اللياقة البدنية أيضاً فيها.

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iPad Air

من المرجح أن تعلن شركة آبل عن جيل جديد من جهازها اللوحي iPad Air. تشير التسريبات إلى أن جهاز iPad Air سيحتوي الآن على نفس شاشة العرض الكاملة لجهاز iPad Pro ، لكن قد يكون أول جهاز من آبل يحتوي على Touch ID في الشاشة. سيكون سعره أقل من iPad Pro وأقل قليلاً من طراز iPad الأساسي. يمكن أن يتميز الجيل التالي من ‌iPad‌ Air بمنفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning، مما يسمح بالشحن باستخدام ك#ابلات USB-C، وقد تصدر آبل لوحة مفاتيح Magic Keyboard إلى جانبه.

تحديثات جديدة

تم الإعلان عن هذه التحديثات في حزيران الماضي خلال WWDC ، لكن اليوم يمكننا أن نعرف أخيراً متى ستطرح آبل التحديثات الجديدة لأجهزتها. يتضمن ذلك iOS 14 لأجهزة آيفون و watchOS 7لساعة آبل و iPadOS 14 لجهاز آيباد و tvOS 14 لأجهزة Apple TV و macOS 11 Big Sur لأجهزة ماك.

ماذا عن هواتف آيفون!!

كما ذكرنا أعلاه، قد لا يتم طرح الهواتف حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم وذلك بسبب تأخيرات في عملية الإنتاج جراء الوباء، الا أن جميع التوقعات مفتوحة وفي حال قررت آبل الكشف عن هواتفها غداً فإليكم ما يمكن توقعه:

ستطلق آبل ما مجموعه أربعة أجهزة آيفون. سيكون هناك نوعان من أجهزة آيفون منخفضة التكلفة وبأسعار معقولة وطرازان “برو” أكثر تكلفة. ستأتي أجهزة آيفون منخفضة التكلفة بأحجام 5.4 و 6.1 بوصة، وستأتي طرز “برو” الأعلى سعراً بحجم 6.1 و 6.7 بوصة.

ومن المتوقع أن تتميز جميع أجهزة آيفون الأربعة بشاشات من الحافة إلى الحافة، وسيتتمتع جميعاً بشاشات “أوليد”. قد تحتوي طرز Pro أيضًا على شاشات عرض ProMotion 120 هرتز، وهي أيضاً ميزة في أجهزة iPad Pro‌ .