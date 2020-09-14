تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف LG Wing بشاشة قابلة للتدوير ومعالج Snapdragon 765G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG رسمياً اليوم عن هاتفها المميز بالشاشة المزدوجة القابلة للتدوير LG Wing، والذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 765G.

رؤية جديدة في تصميم الهواتف الذكية تقدم اليوم من شركة LG في إصدارها الجديد LG Wing، ففي الوقت الذي إتجهت فيه الشركات المصنعة لتطوير الهواتف المميزة بالشاشات القابلة للطي، تقدم LG هاتف LG Wing باثنان من الشاشات حيث تدعم إحدى الشاشات التدوير بحرف T لتقدم للمستخدم دعم أفضل في الكثير من المهام.

ويعد هاتف LG Wing جزء من مشروع Explorer من LG، الذي تهدف به الشركة تطوير إصدارات بتصميم غير تقليدي ومبتكر في الهواتف الذكية، كما أكدت LG على شراكة جديدة عقدتها مع كوالكوم ومحرك بحث Naver، ومنصة البث المباشر Tubi and Ficto لتحقيق إستفادة أكبر من التصميم الجديدة في هذا الإصدار.

ويضم هاتف LG Wing شاشة P-OLED منحنية رئيسية بحجم 6.8 إنش، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس، كما تأتي بأبعاد 20.5:9، بينما تأتي كاميرة السيلفي بتصميم منبثق بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتأتي الشاشة الثانوية G-OLED بحجم 3.9 إنش، وجودة عرض FHD بلس، وأبعاد 1.15:1، أيضاً مع هذا التصميم المزدوج في الشاشات لا يدعم الهاتف معايير IP في مقاومة الماء والغبار، إلا أن الشاشات صممت بطبقة مقاومة للماء.

ويمكن لهاتف LG Wing أن يدعم المستخدم بتصميم يحاكي الهواتف التقليدية، بينما يقدم مهام أكثر عند تدوير الشاشة، حيث تؤكد LG على أن الهاتف سيكون الإختيار الأمثل لعرض محتوى الفيديو أثناء التنقل، حيث تعمل الشاشة الثانوية على فصل الإشعارات والرسائل عن الشاشة عند عرض محتوى الفيديو لدعم المستخدم بتجربة أفضل.

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أيضاً ستتيح الشاشة الثانوية عرض مقاطع الفيديو بعد التصوير مباشرة، كما يمكن إستخدام نظام GPS على الشاشة الثانوية عند إستقبال المكالمات.

كما أوضحت LG في إعلانها أن هاتف LG Wing يتميز باثنان من الأقفال ميكانيكي وهيدروليكي والتي تعمل على إمتصاص الصدمات، كما تدعم آلية التدوير المستخدم حتى 200000 مرة، ويتميز الهاتف بقياسات 169.5 في 74.5 في 10.9 مم، ووزن 260 جرام.

ويضم هاتف LG Wing كاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل بنمط خاص للتدوير، ومستشعر أخر بدقة 13 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، كما تأتي الكاميرة بنمط gimbal لعصا تحكم إفتراضية على الشاشة الثانوية.

كما يأتي هاتف LG Wing بمعالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

يذكر أن هاتف LG Wing يتوفر حصرياً في سوق الولايات المتحدة عبر Verizon أولاً ومن ثم كلاً من AT&T و T-Mobile، إلا أن الشركة لم تحدد موعد توفر الهاتف، أيضاً لم تكشف LG عن سعر هاتف LG Wing حتى الآن.

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