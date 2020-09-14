تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات وتصميم نظارة الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع Facebook Blueprint عن تفاصيل مواصفات وتصميم الإصدار المرتقب من نظارات الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2، كما إستعرض الترقية التي تقدم في هذا الإصدار.

تستعد Oculus لإطلاق الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2 بترقية جديدة، ولقد كشف موقع Facebook Blueprint عن مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تؤكد على تصميم أخف وزناً ليقدم تجربة أكثر راحة للمستخدمين.

ويرتكز تصميم Oculus Quest 2 على طبقات النسيج كبديل للطبقات البلاستيكية لدعم هذا الإصدار بوزن أخف، كما تأتي نظارة الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2 بتصميم متكامل الكل في واحد، مع شريحة Snapdragon XR2 جديدة من كوالكوم، والتي تقدم آداء أقوى من رقاقة Snapdragon 835 المستخدمة في Quest الأصلية.

ولقد طورت رقاقة Snapdragon 835 منذ البداية لدعم الهواتف الذكية، بينما صممت رقاقة Snapdragon XR2 بشكل رئيسي لدعم نظارات الواقع الإفتراضي، بهدف دعم النظارات بآداء أفضل، كما يدعم الشريحة الجديدة ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وهي ترقية عن الإصدار الأصلي الذي جاء بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

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كما تتميز نظارة الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2 بسعة تخزين 256 جيجا بايت، لدعم تخزين تطبيقات وألعاب أكثر، كما تدعم Oculus هذا الإصدار بترقية في البيكسل بنسبة 50%، حيث تتميز بدقة 2K في كل جهة، كما تدعم الشاشات في النظارة معدل تحديث 90Hz.

أيضاً تأتي وحدات التحكم في Oculus Quest 2 بترقية جديدة، حيث تقدم للمستخدم تجربة سلسلة في الإستخدام وأكثر راحة، كما ستتيح النظارة في بعض المهام أو في حالات محددة الإعتماد على تتبع اليد كبديل لوحدات التحكم.

كما تأتي نظارة Oculus Quest 2 بترقية للصوتيات أيضاً، مع صوتيات 3D تدعم المستخدم بتجربة غامرة مع صوت متعدد الإتجاهات، ومن المتوقع أن تقدم الشركة مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار قريباً خلال الإعلان الرسمي.

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