Nokia 7.3 سيصل رسميًا يوم 22 سبتمبر، والهاتف Nokia 9.3 PureView لا يزال غير جاهز

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة HMD Global Oy رسميًا اليوم بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام من أجل حدث ستعقده الشركة يوم 22 سبتمبر، وهو الحدث حيث تعد الشركة بتقديم هواتف Nokia جديدة وضيفًا خاصًا. سيتم بث هذا الحدث مباشرة على اليوتيوب، ولكن لا تزال قائمة الهواتف الذكية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في هذا الحدث طي الكتمان. ولكن أحد المسربين لديه بعض المعلومات.

هذا المُسرب يقول أن الهاتف Nokia 7.3 سيحصل على أكبر قدر من الإهتمام في هذا الحدث وأنه من غير المرجح أن يتم الإعلان عن الهاتف الرائد Nokia 9.3 PureView بجانبه، وبدلاً من ذلك، فسوف يتم الإعلان عن هذا الأخير بحلول نهاية هذا العام. وكدليل على هذه الإدعاءات، يشير المسرب إلى أن الهاتف Nokia 7.2 الذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر من العام الماضي قد توقف ولم يعد متاحا للشراء.

في الواقع، تقول متاجر Nokia على الإنترنت في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وفنلندا والهند ودول أخرى أن الهاتف Nokia 7.2 لم يُعد متاحًا. إنه متوفر في المملكة المتحدة، ولكن حتى ينتهي المخزون المتبقي فقط على الأرجح. وعلاوة على ذلك، فلا يزال بإمكانك العثور عليه في متاجر الطرف الثالث.

إلى جانب Nokia 7.3، هناك إحتمال كبير أن نرى هواتف ذكية جديدة أخرى في هذا الحدث، بما في ذلك Nokia 6.3 و Nokia 3.4 و Nokia 2.4، وخاصة بعدما فوتت فرصة الظهور في معرض IFA 2020 الذي أقيم بالعاصمة الألمانية، برلين أوائل الشهر الجاري.

لا يزال Nokia 9.3 PureView الذي واجه العديد من التأخيرات، غير جاهز للإطلاق. تدعي الشائعات الأخيرة أنه لم يدخل حيز الإنتاج الضخم حتى الآن، وهو أمر من المتوقع حدوثه هذا الشهر أو في أكتوبر. لذلك في أحسن الأحوال قد نرى إعلانًا تشويقيًا له في حدث الإعلان عن Nokia 7.3.

Sorry, we didn't formulate the tweet accurately enough. We had in mind that the announcement of Nokia 7.3 and 9.3 can be combined, but this is unlikely.



Most likely, Nokia 7.3 will be announced on September 22.