الإعلان رسميًا عن النسخة العالمية من واجهة ColorOS 11، وإليكم مواعيد الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو متوقع، كشفت شركة Oppo النقاب عن النسخة الأحدث من واجهتها الخاصة لهواتفها الذكية والتي تحمل الإصدار ColorOS 11. وكما يوحي إسمها، فهذه الواجهة الجديدة تستند على نظام Android 11 وتجعل Oppo من أوائل الشركات المصنعة التي قامت بتحديث واجهة المستخدم الخاصة بها مع النسخة الأحدث من نظام الأندرويد. حصلنا أيضًا على موعد إطلاق تحديث ColorOS 11 لـ 28 هاتفًا من Oppo.

بصريًا، تبدو واجهة ColorOS 11 إنسيابية أكثر مقارنة مع واجهة ColorOS 7 الحالية بفضل تصميمها الفريد والمزيد من خيارات التخصيص الممنوحة للمستخدمين. يمكنك أيضًا الحصول على جميع ميزات Android 11 الجديدة، بما في ذلك الصلاحيات لمرة واحدة، وإشعارات الرسائل المُجمعة، وعناصر التحكم في ملفات الميديا.

تٌقدم شركة Oppo محركًا جديدًا للمؤثرات الحركية يُدعى UI First 2.0 والذي يعد بإستخدام أفضل للذاكرة العشوائية وتحسين ملاءمة معدل الإطارات. الوضع الليلي Dark Mode يأتي بثلاثة أنماط على مستوى الألوان مع شدة تعتيم متفاوتة ويمكن تعديلها لتلائم أيقونات الواجهة الرئيسية وخلفية الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Oppo أخيرًا للمستخدمين ميزة Always On Display حقيقية والتي تتيح لك تصميم النمط الخاص بك وإختيار الألوان التي تريدها.

يتيح لك FlexDrop تغيير حجم التطبيقات المدعومة في نافذة عائمة أو نافذة صغيرة أصغر لتسهيل تعدد المهام. الميزة الأخرى المثيرة للإهتمام في واجهة ColorOS 11 الجديدة هي إيماءة الترجمة بثلاثة أصابع والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة جوجل، وتعمل هذه الميزة على الترجمة الفورية لأي محتوى على الشاشة دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

Advertisements

يتيح وضع توفير الطاقة Super Power Saving Mode للمستخدمين الوصول إلى ستة تطبيقات يمكن تشغيلها لساعات طويلة عندما تصل البطارية إلى 5% أو أقل. تدعي شركة Oppo أن هذا الوضع يسمح بإبقاء الهاتف شغالاً لمدة 12 ساعة في وضعية التأهب، ولمدة ساعة واحدة أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، ولمدة 90 دقيقة أثناء إستخدام الرسائل النصية. ويراقب Battery Guard قوة التيار وعادات الشحن الخاصة بك لمنع تدهور البطارية مع مرور الوقت.

واجهة ColorOS 11 تجلب معها كذلك ميزة Oppo Relax 2.0 والتي تقدم لك مزيجًا فريدًا من الضوضاء البيضاء من مدن حول العالم مثل بكين وبانكون وطوكيو وريكيافيك. أنت أيضًا حر في إنشاء أصوات ضوضاء الخلفية الخاصة بك.

ستقوم شركة Oppo بإطلاق تحديث ColorOS 11 على دفعتين. وبالنسبة للنسخة العالمية من واجهة ColorOS 11، فهي تستند حاليًا على نظام Android 11 التجريبي، ويجري إطلاقها إبتداء من اليوم لسلسلة هواتف Oppo Find X2 Series، وستليها سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series و Oppo Reno 4 Series في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبالنسبة للمستخدمين في أوروبا، فهم سيحصلون على تحديث ColorOS 11 بشكل منفصل، فهذا التحديث سيصل للمستخدمين في أوروبا الشرقية في شهر نوفمبر، في حين سيصل للمستخدمين في أوروبا الغربية في شهر ديسمبر الموالي.