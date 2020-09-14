Nintendo تطلب من المطورين جعل ألعابهم لجهاز Nintendo Switch تدعم دقة 4K

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن Nintendo Switch عبارة عن جهاز ألعاب رائع، إلا أن لديه قيودًا على مستوى العتاد مقارنة مع Xbox One و Playstation 4، ناهيك عن Xbox Series X و Playstation 5. إحدى هذه القيود هي الدقة، فعندما يتم وضعه في قاعدة الإرساء، يكون Nintendo Switch قادرًا على تشغيل الألعاب بدقة FullHD، وهو ما يُعد ضئيلاً بالمقارنة مع 4K التي تقدمها أجهزة الألعاب الأخرى.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة Nintendo تستعد لتغيير ذلك، ويبدو أنها أخبرت المطورين أنه يجب عليهم البدء في التأكد من أن ألعابهم المستقبلية للجهاز تدعم دقة 4K. كانت هناك تقارير حول إمكانية إطلاق Nintendo Switch Pro، وفي حالة إذا كان هذا التقرير دقيقًا، فيبدو أن هذا يؤكد ذلك.

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ومع ذلك، قبل أن تتحمس كثيرًا لجهاز Nintendo Switch Pro الذي يُمكن أن يُنافس أمثال Playstation 5 و Xbox Series X، فليكن في علمك أن طريقة Nintendo لترقية الألعاب إلى دقة 4K تتم من خلال إستخدام تقنية ترقية الدقة DLSS AI التابعة لشركة Nvidia، مما يعني أنها لن تكون ألعاب ” 4K ” حقيقية.

الشيء الإيجابي هو أن شركة Nintendo لن تضطر إلى إجراء تغييرات كبيرة على العتاد، كما أن ترقية الدقة بإستخدام تقنية Nvidia DLSS AI ستساعد أيضًا الجهاز في الحفاظ على أدائه. نفترض أن هذا لا يزال أفضل من لا شيء، على الرغم من أننا على يقين من أن اللاعبين يفضلون دقة 4K الحقيقية. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة حاليًا لأننا قد نضطر إلى الإنتظار حتى العام 2021 ليتم إطلاق النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch.