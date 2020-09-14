آبل تسمح أخيرًا لخدمات بث الألعاب بالعمل على أجهزة iOS، ولكن هناك أمر مهم

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، حاولت شركة Valve إطلاق تطبيق Steam Link على هواتف iPhone، ولكن تم رفضه. وفي حالة إذا لم تكن على علم بذلك، فقد كان Steam Link في الأساس عبارة عن تطبيق لبث الألعاب يسمح للاعبين ببث ألعاب Steam من حساباتهم إلى أجهزتهم المحمولة. إستشهدت آبل بأن مثل هذه التطبيقات تنتهك القوانين والإرشادات الجاري بها العمل في متجر App Store كسبب لرفضها التطبيق.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن شركة آبل أجرت منذ ذلك الحين بعض التغييرات على القوانين المتبعة في متجر App Store والتي من شأنها أن تسمح أساسًا للتطبيقات المصممة لبث الألعاب بالتواجد على متجر App Store، ولكن لا تفرح الآن لأنه يبدو أن هناك مشكلة. وفقا لهذه التغييرات في القوانين، بينما يُسمح الآن بتواجد تطبيقات بث الألعاب على App Store، فإن الألعاب التي تقدمها هذه الخدمات ستحتاج أيضًا إلى أن تكون متاحة على نفس المتجر.

في الأساس، تريد شركة آبل أن تملك القدرة على مراجعة هذه الألعاب بشكل فردي للتأكد من إمتثالها لقوانين متجر التطبيقات. من خلال تقديم الألعاب التي يتم بثها عبر هذه الخدمات، لن تتمكن آبل من مراجعة هذه الألعاب، لذلك من خلال تغيير القواعد والتأكد من أن الألعاب المعروضة في خدمات البث متاحة بشكل فردي على المتجر، ستحصل شركة آبل على فرصة مراجعتها.

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على الرغم من أن هذا حل وسط من شأنه أن يسمح لخدمات مثل Google Stadia و Microsoft xCloud و Nvidia GeForce Now بالعمل على أجهزة iOS، إلا أنه قد يعيقها بشدة. هذا لأنه ليس بالضرورة أن تكون جميع الألعاب محمولة، وبالتالي لا يوجد طريقة لجعلها متاحة كلها على متجر App Store، مما يحد من توافرها.

في حين أن البعض قد يُجادل بأن هذه علامة على السلوك الإحتكاري لشركة آبل، ولكن لكي نكون منصفين، فينبغي الإشارة إلى أن الألعاب المتاحة من خلال خدمة Apple Arcade مدرجة أيضًا بشكل فردي، لذا فإن آبل تتبع قوانينها الخاصة على الأقل.