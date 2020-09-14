آبل طلبت من سامسونج تزويدها بشاشات قابلة للطي، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - هل الهواتف الذكية القابلة للطي هي الشيء الكبير المقبل؟ لقد رأينا إطلاق العديد منها بالفعل، ولكن لم يتم تبنيها بشكل كبير كما كنا نتوقع. يُفترض أن يكون السعر هو أحد الأسباب التي جعلت الكثيرين لا يتبنون هذه التكنولوجيا بعد، لذلك ربما إذا كان السعر معقولاً، فقد تتغير الأشياء مستقبلاً.

ومع ذلك، فقد تردد شائعات مفادها أن شركة آبل تستكشف الفكرة بنفسها، والآن وفقا لمنشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo من قبل المسرب الصيني البارز Ice Universe، فيبدو أن إهتمام آبل بالهواتف الذكية القابلة للطي قد زاد الآن. ووفقا للمنشور، فهو يدعي أن شركة آبل طلبت على ما يبدو ” عددًا كبيرًا ” من عينات لشاشة سامسونج القابلة للطي.

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يدعي المنشور أنه سيتم إستخدام هذه الشاشات القابلة للطي في الأجهزة المحمولة، ومن المتوقع أن تزود سامسونج شركة آبل بعينات من شاشاتها القابلة للطي هذه على مدار عام، مما يعني أن شركة آبل تبحث فعليًا في إنشاء مثل هذا الجهاز. من غير الواضح ما هي خطط آبل في الوقت الراهن، لذلك يبقى أن نرى نوع المنتج الذي ستستخدم فيه شركة آبل هذه الشاشات القابلة للطي.

من المفترض أن يتم إستخدام هذه الشاشات القابلة للطي في هاتف iPhone، ولكن في الوقت نفسه، يمكن إستخدامها أيضًا في لوحيات iPad حيث يمكن لشركة آبل إنشاء لوحيات iPad أكبر مع الشاشات القابلة للطي تجعلها أكثر قابلية للحمل. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، وخاصة أن الشركات تقوم بتجربة الأجهزة الجديدة والنماذج الأولية طوال الوقت دون الحاجة بالضرورة إلى طرحها في السوق.