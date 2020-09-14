شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا ينتظر العالم من أبل غدا؟ آيباد جديد وساعة الأبرز.. وتناقض حول iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تعقد شركة أبل غدا الثلاثاء فعاليات حدثها المسمى "Time Flies" والذى يمكن أن نرى خلاله الجيل الرابع من iPad Air، وApple Watch Series 6، ومنتجات جديدة أخرى، إلا أنه اليوم كشف حساب التسريبات tipsterLOvetodream بعض المعلومات حول بعض المنتجات الجديدة القادمة.

Apple Watch Series 6:

حيث يقول إنه سيتم تقديم ساعة أبل Apple Watch Series 6 بلون جديد، وهناك تكهنات بأن اللون الجديد سيكون متغيرًا من اللون الأزرق، وذلك يتوافق ذلك مع شائعة أخرى تزعم أن يكون اللون الأزرق الداكن خيارًا لونيًا لطرازات أيفون لهذا العام.

كذلك فهناك جهاز أخر غير مسمى من أبل وفقا للتسريبات، سيدعم "الشحن السريع"، وبالنظر إلى أن نظام التشغيل watchOS 7 سيتضمن ميزة تتبع النوم، فإن الجهاز الذى سيحصل على ميزة الشحن السريع ربما يكون "ساعة أبل" الجديدة.

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iPad Air :

فيما تشير تغريدة أخرى إلى أن سعر أحد الأجهزة الجديدة سيتراوح بين 569 دولارًا و599 دولارًا؛ ولعل ذلك يمكن أن يغطى النطاق السعرى لجهاز iPad Air من الجيل التالى، والذى سيكون متاحًا فى نسخة Wi-Fi فقط ونسخة Wi-Fi + اتصال خليوي"، فيما ذكرت تغريدة ثالثة جملة "15 سبتمبر على الإنترنت"، ولعل ذلك يشير إلى أن جهاز واحدا على الأقل من الأجهزة الجديدة التى سيتم الكشف عنها يوم الثلاثاء سيكون متاحًا للشراء عبر الإنترنت فى نفس اليوم.

iPhone 12 :

أما بالنسبة لسلسلة iPhone 12، فتختلف الأقاويل حول إطلاقه غدا، فمن المعروف أن فيروس كورونا أجبر أبل على تأخير إطلاق أول طرازات 5G لبضعة أسابيع، ومن الواضح أن ذلك سيؤدى إلى تأخير تقديم الهواتف أيضًا، حيث كان هناك الكثير من التناقضات المحيطة بالهواتف القادمة، والتساؤلات ولعل أبرزها هل ستحتوى جميع الطرز الأربعة على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز؟ وهل سيتم تحديث الشاشات الموجودة فى طرز Pro فقط 120 مرة فى الثانية؟ وماذا عن مستشعر عمق LiDAR، والذى يقيس الوقت الذى يستغرقه شعاع الأشعة تحت الحمراء للارتداد عن الهدف والعودة إلى الهاتف، وباستخدام هذه المعلومات، سيتمكن أيفون من تقديم المزيد من إمكانيات الواقع المعزز وإنتاج ضبابية أفضل على الصور الشخصية؟، أم هل سيتعين علينا الانتظار حتى عام 2021 حتى تظهر هذه الميزة على هاتف iOS؟

وعلى الأرجح لن تتم الإجابة على أى أسئلة قد تكون لديك حول هواتف iPhone 12 لعام 2020 حتى تصبح الأجهزة رسمية، وقد كشفت التقارير عن 4 طرز مختلفة من أيفون يمكن أن تصل هذا العام بما فى ذلك iPhone 12 بحجم 5.4 بوصة وiPhone Max بشاشة 6.1 بوصة وiPhone 12 Pro Max بشاشة 6.1 بوصة وiPhone 12 برو ماكس بشاشة 6.7 بوصة، وسيتم تشغيل جميع الهواتف الأربعة بواسطة مجموعة شرائح 5nm A14 Bionic، ويجب أن تحتوى الموديلات غير الاحترافية على كاميرتين خلفيتين وثلاث فى طرازات "Pro".

كما يمكن أن يتميز الجيل الرابع من iPad Air بتصميم منقح بالكامل مشابه لجهاز iPad Pro، ومن المفترض أن يكون الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مدمجًا مع زر الطاقة المثبت على الجانب مما يسمح لشركة أبل بتقليل حجم الحواف على الجهاز اللوحي، وسيحل منفذ USB-C محل نظام Lightning الخاص بشركة أبل، ويجب أن يبلغ حجم الشاشة 10.8 بوصة.