شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف غاز جديد يشير لاحتمالية وجود حياة على كوكب الزهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء الفلك غازًا محيرًا على الزهرة لم يتم العثور عليه على الكوكب من قبل، والذى يمكن أن يكون علامة على الحياة، لكن لا يكفى وجود الغاز للتأكيد على أن كوكب الزهرة يستضيف أشكالًا من الحياة، لكن حقيقة وجوده فى غيوم الكوكب تشير إلى أن شيئًا ما يحدث هناك لا نفهمه تمامًا.



الكوكب

الغاز المعنى هو غاز يسمى الفوسفين، وهو جزىء سام ومتفجر برائحة الثوم والأسماك الميتة، واكتشف علماء الفلك الغاز الفاسد الكامن داخل طبقة من الغيوم على كوكب الزهرة، حيث تكون درجات الحرارة قريبة جدًا من تلك الموجودة على كوكبنا، ولم يجدوا الكثير فقط آثار صغيرة فى مزيج دوامات من سحب حامض الكبريتيك التى تحيط بالكوكب.



كوكب الزهرة

وقال ديفيد كليمنتس، عالم الفيزياء الفلكية فى إمبريال كوليدج فى لندن وعضو الفريق الذى قام بالاكتشاف، لـ The Verge: "إنها تعادل بضع ملاعق كبيرة فى حمام سباحة بحجم أولمبى".

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لكن العثور حتى على كمية صغيرة من الفوسفين على كوكب الزهرة أمر مغرى بسبب كيفية إنتاج الغاز هنا على الأرض، إما أن يصنعه البشر صناعياً مثل مواد التبخير أو الأسلحة البيولوجية - أو أنه منتج ثانوى طبيعى للحياة.



الزهرة

ويمكن العثور على الفوسفين فى المستنقعات، حيث يعتقد أن الميكروبات تنتجه، ويمكن العثور عليه أيضًا فى أحشاء الحيوانات أو فى الفضلات التى تتركها وراءها، وقبل كل شيء، إنه غاز مرتبط بشكل حصرى تقريبًا بالحياة على الأرض، ما يزيد من احتمالية أن يكون علامة على وجود ميكروبات تطفو فى غيوم كوكب الزهرة.

أو قد يأتى من شيء لا يمكننا فهمه بعد، إذ حاول فريق دولى من الباحثين بأقصى ما يستطيعون التوصل إلى تفسيرات أخرى للغاز الذى عثروا عليه فى كوكب الزهرة، وقاموا بنمذجة أشياء مثل ضربات البرق والنيازك التى تقصف سطح الكوكب لمعرفة ما إذا كانت هذه الظواهر يمكن أن تنتج كمية الفوسفين التى رأوها، وحتى الآن لم يجدوا شيء مطابق.



الكوكب

وقالت كلارا سوزا سيلفا، عالمة الفيزياء الفلكية الجزيئية فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأحد مؤلفى الدراسة، لموقع The Verge: "هذا هو السبب فى أن هذا الاكتشاف غير عادى، لأنه يجب أن يأتى من شيء غير متوقع تمامًا، ففى مرحلة ما، لا يمكنك تفسير ذلك، إلا أننا نعرف طريقة غريبة لصنع الفوسفين على الكواكب الأرضية - وهذه هى الحياة".