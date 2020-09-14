شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه WebRTC وكيف يؤثر على خصوصية المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت أحد الذين يتعاملون مع خدمات الـ VPN بكثرة خاصة الخدمات المدفوعة، فقد تكون قد سمعت عما يسمى بـ WebRTC، حيث يتواجد غالبا خيار خاص به في إعدادات أي متصفح يعمل على تنشيطها لمنع تتبع المواقع لنا، وفيما يلى معنى هذا المصطلح ومدى تأثيره على خصوصيتك.

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ما هو الـ WebRTC:

هو عبارة عن مشروع مفتوح المصدر يزود متصفحات الويب بالقدرة على دعم المكالمات الصوتية، والمشاركة بتقنية الـ P2P، ومحادثات الفيديو، وغيرها من الأمور المماثلة، مع ملاحظة أن متصفح الويب الذي يستخدم WebRTC يمكنه تقديم هذه الميزات دون الحاجة إلى أي ملحقات أو وظائف إضافية، حيث يجري ذلك عبر قنوات اتصال خاصة بين متصفح الويب لدي المستخدم وموقع الويب الذي يتصل به.

تأثيره على خصوصية المستخدمين:

في بعض الأحيان يمكن أن تتسبب قنوات الاتصال الخاصة بين المتصفح والموقع في حدوث تسرب لـ WebRTC الذي يتجاوز قنوات الـ VPN المشفر، مما يؤدي إلى تسريب عنوان IP الخاص بك، وذلك بفضل بروتوكول ICE يستخدمه WebRTC لاكتشاف عناوين IP