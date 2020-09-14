شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو معا عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة فيس بوك اليوم الاثنين إن مستخدميها سيصبح بإمكانهم الآن مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق ماسنجر للتراسل، مما يتيح لهم رؤية ردود فعلهم الفورية، إذ ستتيح خاصية "واتش توجيذر" للمستخدم أن يضيف ما يصل إلى ثمانية أشخاص عبر اتصال بالفيديو، وما يصل إلى 50 شخصا من خلال أداة "ماسنجر رومز" للاتصال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وأطلقت الشركة الأداة فى يوليو مع تطلعها لسحب البساط من تطبيق زوم لاتصالات الفيديو، الذى أصبح اسما مألوفا بعد الطفرة فى الطلب على استخدام تلك المنصة بسبب جائحة فيروس كورونا.وتنضم شركة فيس بوك إلى تهافت الشركات للهيمنة على سوق "البقاء فى المنزل" مع تحول الملايين إلى المنصات الإلكترونية، للتواصل بغرض العمل والحياة الاجتماعية والدراسة وسط مخاوف صحية من جائحة كوفيد-19.

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وأتاحت شركت نتفليكس أيضا خاصية مماثلة أطلقت عليها اسم (نتفليكس بارتي)، وتتيح لعدة مستخدمين مشاهدة أى فيلم معا عبر شاشة واحدة.

جدير بالذكر أعلنت شركة فيس بوك منذ عدة أيام أيضا عن إطلاق منصة التواصل الاجتماعى الجديدة Facebook Campus ، والتى توفر لطلاب الجامعات مكانًا خاصًا للتواصل مع زملائهم والانضمام إلى المجموعات واكتشاف أحداث الحرم الجامعى القادمة، والحصول على تحديثات من إدارة كلياتهم والدردشة مع الطلاب الآخرين.

تتطلب الشبكة الاجتماعية عنوان بريد إلكترونى للكلية (@ .edu) للانضمام، ليظهر قسم مخصص داخل تطبيق، Facebook. ويمكن الوصول إليه من علامة تبويب فى أسفل الشاشة أو من قائمة "المزيد" بجانب أقسام مثل المشاهدة والتعارف والألعاب والأخبار والسوق وغيرها.