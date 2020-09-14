شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح للمستخدمين إضافة روابط إلى المنشورات مقابل مبلغ مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان أحد القيود الملحوظة على استخدام إنستجرام مقارنة بباقى مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى هو أنه لا يُسمح بإضافة روابط إلى صفحات الإنترنت فى التعليقات اللاحقة، وقد كان يتغلب معظم المستخدمين على هذا القيد من خلال ترك تعليق مثل "الرابط موجود فى الملف الشخصى"، ووضع الرابط ببساطة فى قسم السيرة الذاتية لملفهم الشخصى.

لكن وفقا لتقرير حديث فإن إنستجرام يفكر أخيرا فى السماح لمستخدميه بنشر الروابط فى المنشورات، لكن سيتوجب على المستخدمين الدفع مقابل ذلك، ففى كل مرة قد يرغب فيها شخص ما بنشر صورة بها تعليق يحتوى على رابط، يتعين عليه دفع رسوم، ووفقا للتقرير فإن المثال الوارد فى براءة الاختراع المقدمة من فيس بوك للميزة الجديدة، تبلغ الرسوم 2 دولار لكل منشور.

وسواء كان هذا الأمر يستحق هذا السعر أم لا، فإن الأمر متروك لمعظم المستخدمين لاتخاذ القرار، وفى الوقت الحالى، حتى المستخدمين الذين تم التحقق منهم والذين لديهم عدد كبير من المتابعين يمكنهم فقط إرفاق روابط بقصص إنستجرام الخاصة بهم، ولا يستطيع المستخدمون الآخرون القيام بذلك، وغالبًا ما يعتمدون فقط على مخطط "Link in bio" المذكور سابقًا.

وإذا قرر فيس بوك تطبيق هذه الميزة المدفوعة في انستجرام قريبًا، فمن المحتمل أن يغير كيفية عمل الشركات على المنصة، لكننا لم نرى بعد ما إذا كان ذلك ممكنًا ومتى، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اكتشفنا أيضًا أن انستجرام تختبر ثلاث تخطيطات جديدة مع علامات تبويب Reels وShopping، مما يشير إلى أن الشركة الأم فيس بوك تبحث بجدية في إجراء بعض التغييرات داخل الشبكة الاجتماعية الموجهة للصور.