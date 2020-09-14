طريقة تثبيت نظام اندرويد للكمبيوتر

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عندما نفكر في تثبيت نظام اندرويد للكمبيوتر فإن أول ما يأتي فبالنا هو استخدام المحاكيات المختلفة والتي أصبح تحميلها سهلاً للغاية ومتاح على أي جهاز كومبيوتر نرغب فيه ويمكنك الاطلاع على جميع المحاكيات من خلال موضوعنا الخاص من هنا . ولكن الذي نتحدث عنه اليوم والأمر الذي نحن بصدده اليوم هو تثبيت نظام تشغيل اندرويد للكمبيوتر وهذا يعني أن نضع نظام تشغيل اندرويد للكمبيوتر كنظام اساسي يمكننا الاقلاع إليه وفتحه بدلاً من الاقلاع وفتح نظام ويندوز ومن ثم تشغيل المحاكي الخاص باندرويد.

مميزات تثبيت نظام اندرويد للكمبيوتر :

قد يبدو الأمر غير مفيد أو متعب بدون جدوى، ففي النهاية يمكنك تحميل المحاكي بسهولة وتثبيته على نظام الكومبيوتر واستخدامه بشكل جانبي وليس نظام منفصل.

في الواقع هذا صحيح وخاطئ في نفس الوقت، فإن كنت تمتلك جهاز كومبيوتر قوي أو كنت تخاف من التجربة حينها سيكون أفضل حل لك هو تثبيت محاكي اندرويد على ويندوز 10 مثلاً.

ولكن حينها ستفقد مميزات تثبيت نظام اندرويد منفصل وهي :

الاستفادة من كافة موارد الجهاز المتاحة لك حيث لن تقوم بتخصيص جزء من الموارد التي يستخدمها الويندوز بل سوف تقوم باستخدام كافة الموارد الموجودة من معالج ورام وبطاقة رسومية

الاستفادة من البرامج المتنوعة للاندرويد التي ستعمل بسلاسة

الاستفادة من الألعاب المتنوعة التي ستعمل بسلاسة بسبب زيادة إمكانيات جهاز اندرويد الخاص بك

تخصيص الجهاز كما ترغب وتحميل كافة الملفات التي ترغب في تحميلها وتثبيتها على الجهاز

حماية جهاز الكومبيوتر والابتعاد عن العبث في نظام ويندوز الأساسي للجهاز.

أفضل نظام اندرويد للكمبيوتر :

هناك الكثير من انظمة الاندرويد المتاحة للاستخدام من على جهاز الكومبيوتر بشكل منفصل ولكن من وجهة نظري فأفضل نظام متاح لهذا الاستخدام هو نظام Remix OS كونك لا تحتاج إلى أي تعريفات فور تثبيت النظام فهو سيعمل بكفاءة مع لوحة المفاتيح والماوس دون الحاجة إلى تعريفهم بشكل مسبق.

طريقة تثبيت نظام Remix OS على الكمبيوتر :

هناك أكثر من طريقة واختيار عندما تبدأ بعملية تثبيت نظام Remix OS u على جهاز الكومبيوتر فيمكنك بكل سهولة أن تقوم بتثبيته على القرص الصلب ليستغل جزء من القرص الصلب وليكون موجوداً دائماً كاختيار اقلاع ثنائي للجهاز.

أو أن تقوم بتثبيته على قرص خارجي او USB FLash لتتمكن من الاقلاع منه مباشرةً دون العبث بملفات نظام ويندوز الاساسي الخاص بك .

شخصياً افضل تثبيته على USB Drive فقرص USB بمساحة 16 جيجابايت كمثال ستكون كافية للغاية لتثبيت النظام والبرامج الأساسي الخاصة به، يمكنك ايضاً اختيار قرص USB بمساحة أكبر تصل إلى 128 إن كنت ترغب في ذلك .

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في الواقع الخطوات سهلة للغاية كل ما عليك فعله هو تحميل ملف التثبيت من موقع Remix OS ويمكنك الاختيار من 32 او 64 وافضل 64 بت لدعم مواصفات جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

يمكنك تحميل نظام اندرويد للكمبيوتر من هنا .

الآن ستجد أن الملفات تم تحميلها في ملف مضغوط.

بكل سهولة قم بفك ضغط الملف ثم الضغط على ملف .exe الذي ستجده إلى جوار ملف .iso .

ستظهر لك الشاشة التالية :

من القائمة الموجودة بالاسفل بجوار كلمة type قم باختيار نوع القرص الذي ستثبت عليه سواءً كان القرص الصلب أو قرص USB ثم اضغط OK.

انتظر قليلاً حتى يتم تثبيت النظام على القرص ثم اعد تشغيل جهاز الكومبيوتر ومن قائمة الاقلاع قم باختيار Remix OS وانتظر قليلاً ريثما يتم اعداد النظام للاقلاع للمرة الاولى.

دقائق معدودة وستجد ان النظام قد فتح كأنك تقوم بفتح هاتف اندرويد جديد لأول مرة، كل ما سيطلب منك هو ان تدخل حساب gmail الخاص بك لتبدأ باستخدام نظام الاندرويد بطريقة سهلة وعملية .