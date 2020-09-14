الإمارات تتصدر عربياً في مؤشرات “الابتكار العالمي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - اشار تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، الى ان الإمارات تصدرت دول المنطقة عربيا وإقليميا في 5 مؤشرات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمن التقرير النتائج المتعلقة بمؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفق التقرير جاءت الإمارات في المركز الأول عربيا وإقليميا في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤشر الوصول للإنترنت ومؤشر استخدام الإنترنت.

وتقيس هذه المؤشرات مدى تقدم وتطور البنية التحتية للاتصالات في دول العالم باعتبارها ممكنا رئيسيا للابتكار وعنصرا مهما في خلق بيئة ابتكارية.

كما حلّت الإمارات في المركز الأول عربيا في مؤشر أسماء نطاقات الإنترنت العامة ومؤشر أسماء نطاقات الإنترنت المحلية.

وتقيس هذه المؤشرات نسبة تسجيل النطاقات في دول العالم وتدل على حجم الحراك والتفاعل التكنولوجي في الدول وهو ما يصنع بيئة خصبة للابتكار.

وتأتي هذه النتائج استكمالا لسلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها قطاع الاتصالات الإماراتي عالميا، سعيا لتحقيق التحول الرقمي ودخول عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

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وكانت الإمارات قد حققت المركز الأول عربيا والرابع عالميا في إطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس، بحسب مؤشر الاتصال العالمي.

وبدأت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية IMT2020 والمعروفة بالجيل الخامس في نهاية عام 2017.

وتجري الهيئة مسوحات دورية لجودة خدمات مشغلي شبكات الاتصالات في عدة مناطق مع التركيز على اختبار وقياس وتحليل مستوى جودة الخدمة فيها.

وسبق أن حققت الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6 بحسب الإحصائيات الصادرة عن كل من منظمة رايب إن سي سي وشركة أكاماي للتكنولوجيا وشركة جوجل.

ويساعد التحول نحو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت مزودي خدمات الإنترنت في توفير الخدمات بالإضافة إلى أثره الإيجابي الكبير في تطبيق تقنيات الجيل الخامس.

“العين”