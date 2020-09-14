شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق HUAWEI Y9a بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل Super Camera وشحن فائق السرعة بقدرة 40 واط SuperCharge للحجز المسبق في السوق المصري بدءً من يوم 14 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي الجديد HUAWEI Y9a أحدث هواتفها الذكية المتطورة في السوق المصري ابتداء من يوم 14 سبتمبر 2020 بسعر 4699 جنيهاً، حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين. يأتي الهاتف بالعديد من المزايا الرائدة التي يشهدها المستهلك لأول مرة في سلسلة هواتف هواوي Y الشبابية، والتي تشمل كل من كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وميزة الشحن فائق السرعة من هواوي SuperCharge بقدرة 40 واط.

قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "إن هواوي تضع متطلبات وتطلعات المستهلك المصري على رأس أولوياتها وتحرص على تلبية ذلك من خلال منتجاتها الذكية دائمة التطور من حيث التصميم والتقنيات التكنولوجية التي تضمن إنجاز المهام وقوة وفاعلية الآداء خاصة في سلسلة هواتف Y Series المصممة خصيصاً لتناسب استخدامات الشباب مما جعلها تحقق انتشاراً واسعاً بالسوق المصري".

وأضاف، "إن هاتف HUAWEI Y9a يضمن بتجربة مستخدم لم يسبق لها مثيل لأنه ليس مجرد هاتف ذكي من الفئة الابتدائية، وإنما تم تصميم كل ميزة فيه بدقة فائقة لتلبي تطلعات المستخدمين وتجعل من هذا الهاتف الذكي المتطور إضافة قوية لسلسلة هواتف "HUAWEI Y.

وتستهدف هواوي بهاتفها الذكي الجديد HUAWEI Y9a جمهور الشباب حيث زودت الهاتف بتصميم أنيق ومميزات وإمكانيات تكنولوجية رائدة تدعم الآداء الفائق، وإعداد مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل للارتقاء إلى مستوى الكاميرات الفائقة SuperCamera، حيث يتكون هذا الإعداد من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، لتجربة تصوير جميع السيناريوهات.

يأتي هاتف HUAWEI Y9a بمظهر خارجي يتميز بالأناقة والسلاسة، كما يحمل شاشة كبيرة شاشة Urtla FullView مقاس 6.63 بوصة بدقة FHD تبلغ 2400 × 1800 وتستحوذ الشاشة على نسبة تبلغ 92.02٪ بما يضمن أفضل تجربة عند مشاهدة مقاطع الفيديو والمحتويات، وتستمر جماليات تصميم الهاتف في الجزء الخلفي بتصميم الهالة الدائرية Halo Ring التي تشبه سلسلة HUAWEI Mate 30 الرائدة، كمايتميز هاتف HUAWEI Y9a بتصميم قوسي ثلاثي الأبعاد مريح مع إطار قوي بلمسة نهائية لامعة تشبه الزجاج، وعلى طول الحافة يوجد قارئ بصمات الأصابع وزر التشغيل، مما يضيف إلى المظهر الانسيابي أيضًا.

ويعمل هاتف HUAWEI Y9a بنظام التشغيل EMUI 10.1 الذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات الذكية تتضمن تطبيق مكالمات الفيديو HUAWEI MeeTime وSmart Collage لتحرير الصور، ومساعد الألعاب Game Assistant للحصول على تجربة ألعاب محسّنة، ويتيح لعشاق الموسيقى الاستمتاع بميزات مثل Party Mode، وكذلك تقنية Urtla Shadow Enhancement التي تحسن التباين والنطاق الديناميكي لمشاهدة الأفلام والألعاب، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية. وفي الوقت نفسه، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت للحصول على آداء أكثر سلاسة.

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كما أن هاتف HUAWEI Y9a مزود بـمتجرHUAWEI AppGallery المثبت مسبقاً، للبحث عن جميع التطبيقات الشائعة وتنزيلها بسهولة، وإمكانية تنزيل أداة البحث Petal Search، التي تكمل متجر HUAWEI AppGallery وتوفر الوصول إلى العديد من التطبيقات بسهولة، إلى جانب امتلاكه لبطارية كبيرة 4200 مللي أمبير في الساعة تدعم ميزة الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط.

ويتكون إعداد الكامير في هاتف HUAWEI Y9a من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل للتصوير عالي الدقة، إلى جانب عدسة ذات زاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل توفر مجال رؤية بزاوية تصل حتى 120 درجة مع دعم تسجيل المقاطع بزاوية عريضة أيضًا، وتساهم عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل في تأثيرات بوكيه وتعمل مع الكاميرا الرئيسية للحصول على لقطات بورتريه جميلة مع خلفيات ضبابية، بينما تسمح عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالتقاط صور من عن قرب تصل إلى 4 سم.

جدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI Y9a متوافر للحجز المسبق في بجميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين.











