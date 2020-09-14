شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبنى ميناء فضائيا بحريًا لإطلاق الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنى الصين ميناءً فضائيًا عائمًا لإطلاق صواريخها قبالة ساحل مدينة هاييانج، بحسب ما نشره موقع يونيفرس توداى، وتطور شركة علوم وتقنيات الفضاء الصينية، أكبر شركة دفاعية فى البلاد، ميناء الفضاء الشرقى وسيستخدم الميناء لإطلاق الصواريخ وصناعتها وصيانتها، بالإضافة للأقمار الاصطناعية وغيرها من المركبات الفضائية.

تقدم مهم وكشف وانج شياو جون، رئيس الأكاديمية الصينية لتقنيات مركبات الإطلاق، التابعة لشركة علوم وتقنيات الفضاء الصينية، عن إحراز تقدم كبير في بناء الميناء، وأطُلق أول صاروخ في البلاد من البحر في يونيو 2019، وانطلق صاروخ لونج مارش11، الذي يزيد طوله قليلاً عن 20 مترًا، من منصة إطلاق متنقلة في البحر الأصفر، حاملاً أقمارًا اصطناعية لمراقبة الطقس، ويتوقع أن يحدث الإطلاق الثاني قبل نهاية العام من المنصة ذاتها. Advertisements

إطلاق أكثر أمنًا ويمتاز الإطلاق من البحر بأنه أكثر سلامة، إذ سقطت حديثًا إحدى المعززات غير القابلة لإعادة الاستخدام على الأرض أثناء إطلاق صاروخ لونج مارش4 بي لينفجر في سحابة ضخمة من الدخان البرتقالي على مسافة قريبة من مدرسة، أما الإطلاق من البحر فيحدث بعيدًا عن أى مناطق مأهولة.

وتهتم شركة سبيس إكس أيضًا ببناء موانئ عائمة لإطلاق صواريخ ستارشيب، ويبدو وفق قوائم الوظائف التى أعلنت عنها الشركة فى يونيو، أن جهود شركة إيلون ماسك لتصميم هذه الموانئ جارية بالفعل.