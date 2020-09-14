شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لإرسال البشر إلى المريخ فى 2024.. اعرف الجدول الزمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة الفضاء "سبيس إكس"، جدولا زمني للوقت الذى يأمل فيه إرسال البشر إلى المريخ، حيث إن الهدف النهائى هو أن تضع شركته SpaceX شخصًا على الكوكب الأحمر بحلول عام 2024 وأن تبنى مدينة مكتفية ذاتيًا بحلول عام 2050.

وبحسب صحيفة thesun البريطانية فقد أكملت سبيس إكس مؤخرًا اختبارها الثانى "قفزة" لنموذجها الأولى لصاروخ ستارشيب، والهدف هو استخدامه لنقل رواد الفضاء إلى القمر والمريخ وما ورائهما، وخلال ظهور افتراضى الشهر الماضى على موقع ExploreMars.org Twitch، قال ماسك: "علينا أن نبنى المدينة ونصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

وقال: "أريد أن أؤكد أن هذا أمر صعب وخطير وصعب للغاية، ليس لضعاف القلوب، فهناك فرصة قوية أن تموت، وستكون صعبة، صعبة، لكنها ستكون مجيدة إذا نجحت".

وللوصول إلى هدف مدينة المريخ يبدو أن ماسك لديه جدول زمنى تقريبى محدد، حيث تعمل SpaceX على معزز صاروخى Super Heavy، والذى يمكن أن يكون جاهزًا للاختبار بحلول حدث Starship التالى الذى سيعقد فى أكتوبر، كما ادعى "ماسك" عبر تويتر أن SpaceX قد تقدم تقرير تحديث التقدم فى نفس الشهر.

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وفى عام 2021 قال ماسك إن أول رحلة مدارية لـ Starship ستحدث "على الأرجح"، وقال ماسك خلال مقابلة موقع ExploreMars.org: "قد لا تعمل الحلول الأولى، فهذه منطقة مجهولة، لم يصنع أحد مطلقًا صاروخًا مدارًا كاملًا قابلًا لإعادة الاستخدام، مجرد امتلاك ذلك على الإطلاق أمر مهم جدًا".

وبعد ذلك يريد ماسك إرسال الملياردير اليابانى يوساكو مايزاوا وستة إلى ثمانية فنانين حول القمر فى عام 2022، حيث يهدف ماسك إلى القيام بمهمات شحن إلى المريخ بحلول عام 2022 ومهمة مأهولة إلى المريخ بحلول عام 2024.

وقد كشف الرئيس التنفيذى سابقًا أن SpaceX يهدف إلى بناء 1،000 Starships فى منشأة فى جنوب تكساس على مدار 10 سنوات، أى 100 صاروخ فى السنة، وفى النهاية، سيكون الهدف هو إطلاق 1،000 رحلة جوية إلى المريخ كل عام - بمعدل ثلاث رحلات يوميًا.

وستشهد كل رحلة 100 راكب يشقون طريقهم إلى الكوكب الأحمر ليصبحوا مواطنين فى إحدى مدن المريخ الضخمة، وبناءً على توقعات ماسك، سيستغرق الأمر أسطولًا مكونًا من 1000 سفينة فضائية حوالى تسع سنوات لنقل مليون شخص إلى المريخ.

فى أخبار فضائية أخرى، نشرت القوة الفضائية الأمريكية قواتها الأولى رسميًا، ومن المقرر أن يقترب كويكب ضخم من الأرض الأسبوع المقبل، وقد كشفت وكالة ناسا عن لقطة مذهلة لموجة انفجار سوبر نوفا.