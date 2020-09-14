سعر ومواصفات Infinix Zero 8 – مميزات وعيوب انفنكس زيرو 8

هاتف Infinix Zero 8 تم اطلاقه البارحة في السوق المصرية بسعر 4648 و انظر قبل ان تكمل القراءة فانا لا انصح بشرائه او حجزه مسبقًا لأن هواتف Infinix لها سمعة سيئة فيما يتعلق بجودة الهواتف واهتمامها بإصدار هواتف بدون أخطاء. فلها العديد من التجارب التي اثبتت انها هواتف يصعب الوثوق بأنها ستصمد معك. هل يصبح Zero 8 استثناء؟ لا اعتقد ذلك في الوقت الراهن و لكن لنرى ماذا سيقدم في النهاية

هاتف Infinix Zero 8 بتوليفة مواصفات جيدة. من معالج MediaTek Helio G90T و الذي -مع ابتعادي عن هذه المعالجات- يقدم تجربة اداء ممتازة جدًا و سريعة جدًا و سلسة جدًا. مع بطارية كبيرة الحجم 4500mah وسرعة شحن بقدرة 33Watt و شاشة بمعدل تحديث 90Hz الهاتف بنفس مواصفات Realme 6 تقريبًا. لكن هل واجهة XOS الخاصة بإنفنكس ستترجم كل هذه المواصفات لأفضل تجربة ممكنة؟ لا أعتقد ذلك. برغم ان سعره 4648 جنيه لكن Zero 8 خارج ترشيحاتي في الوقت الراهن