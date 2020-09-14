بقياس 163 بوصة..شاشة تلفاز سينمائية في منزلك من “إل جي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:18 مساءً - منذ 9 ثواني

اذا كنت تريد بديلا عن الذهاب لقاعات السينما لمشاهدة الأفلام ، عليك بشراء شاشة التلفاز الجديدة التي طرحتها شركة إل جي بقياس 163 بوصة.

وكشفت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية عن شاشة تلفاز سينمائية فريدة بقياس 163 بوصة تعمل بتقنية microled ودقة 4K، وتقول الشركة إنها تعد بنقل تجربة دور العرض السينمائي إلى المنزل.

وتتعدد الخيارات التي يمكن أن يستفيد منها الراغبون في اقتناء تلفاز (LG MAGNIT) الجديد، والذي يبدو أنه مصمم إلى حد كبير ليكون بمثابة واجهة للمتاجر الرئيسية أو في معارض التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب اعتباره تجربة سينمائية في المنزل لمن يقدر على دفع ثمنه.

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وسيتم طرح التلفاز الجديد هذا الأسبوع في الأسواق العالمية، بدءا من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وقالت ”إل جي“ إن وحدات البكسل الذاتية الانبعاث في شاشتها، ستوفر صورا أكثر وضوحا وأكثر ألوانا مع زاوية عرض أوسع.

وتستعين الشاشة بتقنية (Black Coating)، التي تقلل الانعكاسات وتسمح بسهولة التنظيف، إلى جانب دعم متانة الشاشة ضد أي نوع من التأثيرات.

الجدير بالذكر أن جهاز Magnit حذا حذو العديد من الشركات الأخرى التي استخدمت تقنية MicroLED في شاشاتها، فقد كشفت ”سامسونغ“ العام الماضي عن جهازها (The Wall Luxury) الذي كان مصدر إبهار للأوساط التقنية، وسعت ”سوني“ في ذات الدرب وقامت بتطوير شاشة MicroLED قياس 63 قدما.