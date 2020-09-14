وكالة الفضاء اليابانية تطور كاميرات 8K لالتقاط صور للمريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:18 مساءً - منذ 9 دقائق

تسعى وكالة الفضاء اليابانية لطوير أدوات تسمح لها بالتقاط صور فائقة الجودة للكوكب الأحمر خلال المهمة الاستكشافية القادمة .

تعمل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وهيئة البث الإذاعية الوطنية في اليابان “ NHK“ على تطوير كاميرات 4K و 8K لالتقاط صور للمريخ وأقماره (فوبوس وديموس) لمهمة استكشاف المريخ القادمة.

وستقوم البعثة بالتقاط الصور بشكل منتظم، وإرسالها جزئيًا إلى الأرض ”لإنشاء سلسلة من الصور“، مع تخزين باقي النسخ الأصلية على ”جهاز تسجيل“ سيتم تضمينه في الكبسولة، التي ستعود في النهاية إلى الأرض.

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ومن المتوقع أن تنطلق المركبة الفضائية MMX في السنة المالية 2024 في اليابان، وأن تصل إلى المريخ بحلول السنة المالية 2025، وستستمر فترة أطول قبل وصول كبسولة العودة.

الجدير بالذكر، أن الأمر يستحق الانتظار، فستقوم المركبة الفضائية MMX بالهبوط على ”فوبوس“، (وهو القمر الأقرب للمريخ من بين قمرين يدوران حوله) لالتقاط صور فوتوغرافية مفصلة للغاية للمريخ وقمره بدقة 4K و 8K.

وبافتراض نجاح هذه المهمة المستقبلية، ستكون هذه أول صور فائقة الدقة للغاية، تم التقاطها للكوكب وأقماره من مسافة قريبة، ما يوفر للبشرية نظرة غير مسبوقة إلى العالم الخارجي. كما سيتمكن العلماء من معرفة المزيد عن ماضي المريخ وحاضره.

ويُعد الهدف المنشود من هذه المهمة، هو توضيح أصول أقمار المريخ، وكذلك تسليط الضوء على كيفية تطور نظام المريخ بمرور الوقت.