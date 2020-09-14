قريبا.. تغيير شامل لتصميم منصة “إنستغرام”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:18 مساءً - منذ 46 دقيقة

تسعى منصة “انستغرام ” المملوكة لشركة فيسبوك لاختبار مجموعة من الأدوات والتحديثات الجديدة بهدف تطوير طريقة الاستعمال لدى المستخدمين .

وكشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل المصور الشهيرة “إنستغرام” تختبر حاليا مجموعة من الأدوات الجديدة، والتي ستغير بصورة كبيرة من طريقة استخدام المنصة.

وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن أبرز تلك التغييرات مرتبطة بخدمات “رييلز” المشابهة لتطبيق “تيك توك” وخدمة جديدة للتسوق.

ووصف التقرير أن تلك التغييرات تعتبر بمثابة إصلاح شامل لتصميم منصة “إنستغرام”.

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وبدأت “إنستغرام” في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين، تمهيدا لطرحها على جميع مستخدميها على مستوى العالم.

وستضيف تلك التغييرات قسما خاصا للتسوق على المنصة، والتي ستفسح المجال لدمج ميزات أفضل للتجارة الإلكترونية، وستعزز من جهود “إنستغرام” لجذب العلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة لبيع منتجاتها عبر المنصة.

أما الخدمة الثانية “رييلز” فهي الخدمة المصممة لمنافسة “تيك توك”، وتعتمد على نشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية فقط، ويمكن التقليب بينها بمجرد التمرير لأعلى.

كما تختبر “إنستغرام” أيضا استبدال خيار “رييلز” بزر “البحث” ليكون موجودا في الصفحة الرئيسية للمنصة في شريط التنقل.