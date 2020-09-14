بالفيديو..قفازات إلكترونية تنقل الشعور باللمس للوقاية من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:18 مساءً - منذ 55 دقيقة

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ، أصبح البحث عن وسائل الوقاية من الإصابة حاجة ملحة عند الكثيرين خاصة فيما يتعلق بلمس الأشياء التي من الممكن أن تنقل العدوى .

طور فريق من الباحثين في أستراليا قفازات إلكترونية يمكنها أن تعطي المستخدم شعورا باللمس، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بغرض الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الإلكتروني “تيك إكسبلور” المتخصص في التكنولوجيا أن فريق بحثي من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا نجح في ابتكار هذه القفازات، رغم أنها مازالت في مرحلة التجارب لحين طرحها في الأسواق.

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وتعمل القفازات الإلكترونية عن طريق تحفيز مناطق معينة على سطح الجلد بحيث تعطي المستخدم نفس الشعور بالملامسة، كما لو كان متلامساً فعلياً مع نفس الأغراض في الحقيقة.

ويقول البروفسير ثان دو، أستاذ علم الروبوتات الطبية في جامعة نيو ساوث ويلز، إن الاحساس باللمس يأخذه الكثيرون باعتباره أمراً مسلماً به، مضيفا أن هناك كثيراً من الأفعال التي لا يمكن القيام بها بدون هذا الشعور مثل النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو استخدام الهاتف المحمول أو غير ذلك.

وأكد أن القفازات الجديدة تشبه ارتداء طبقة ثانية من الجلد فوق البشرة الطبيعية، مشيرا إلى أنها “مرنة ومطاطة وتعطي شعوراً بالملامسة الطبيعية، وسوف تتيح أشكالاً جديداً من التواصل عن طريق اللمس لتعزيز الأنشطة اليومية للإنسان”.