غوغل تطلق تحديثها الجديد أندرويد 11 بتحديثات مهمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:18 مساءً - ينتظر الكثيرين تحديث أندرويد 11 للأجهزة الذكية المحمولة، والتي أعلنت شركة غوغل عن جاهزيته وذلك بعد اختبار الإصدار التجريبي لمدة ثلاثة شهور.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن نظام أندرويد الجديد يعمل على بعض الهواتف الذكية حاليا مثل جوجل Pixel بدءا من الموديل 2 وموديلات معينة من شركات شاومي ووان بلس وأوبو وRealme.

ومن المتوقع توافر نظام جوجل أندرويد 11 الجديد على هواتف الماركات الأخرى خلال الشهور المقبلة، ولكن يتعين على هذه الشركات مواءمة نظام أندرويد 11 مع أجهزتها، ويتعين على المستخدم الاستفسار من الشركة المنتجة عما إذا كان هاتفه الذكي أو حاسوبه اللوحي سيتم تحديثه إلى الإصدار أندرويد 11 الجديد.

وفي حالة تأكيد التحديث الجديد للهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، فسوف يقوم الجهاز الجوال بتثبيت التحديث الجديد في وقت ما، كما يمكن للمستخدم البحث في الإعدادات وتحديث النظام يدويا عن طريق بند القائمة “تحديث البرنامج”.

الإخطارات

وتعتبر الإخطارات من أبرز التعديلات، التي طرأت على نظام التشغيل الجديد؛ حيث يتم الإشارة حاليا إلى الرسائل الجديدة من مختلف تطبيقات الدردشة في نطاق منفصل، ويتم هنا إظهار صورة صغيرة للبروفايل واسم مجموعة الدردشة في الإشعار، ويمكن للمستخدم تمييز بعض المحادثات الفردية على أنها محادثات مهمة بحيث يتم وضع الرسائل الجديدة في مرتبة أعلى، وتظهر الإشعارات حتى مع تفعيل وضع عدم الإزعاج.

كما تتيح وظيفة الفقاعات Bubbles تثبيت المحادثات على الشاشة الرئيسية، لكي تظل تحت نظر المستخدم باستمرار، ولكي يتمكن من الرد عليها مباشرة دون الاضطرار إلى التبديل بين التطبيقات.

مسجل الشاشة

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وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة جوجل في الإصدار الجديد من نظام أندرويد بدمج وظيفة مسجل الشاشة Screen Recorder، والذي يقوم بتسجيل محتويات الشاشة مباشرة وتمريرها لمقطع فيديو، على العكس من لقطات الشاشة الثابتة.

تحسين الخصوصية

كما يوفر الإصدار الجديد العديد من التحسينات في مجال الخصوصية وحماية البيانات؛ حيث تتوفر لأول مرة للمستخدم إمكانية منح التطبيقات إذن الوصول إلى بعض الوظائف مثل الموقع أو الميكرفون أو الكاميرا لمرة واحدة فقط، وفي المرة التالية يتعين على التطبيق المعني طلب إذن الوصول مرة أخرى.

ويتيح نظام أندرويد الجديد أيضا إمكانية إرجاع أذونات التطبيقات، التي لم يتم استعمالها لفترة من الوقت، تلقائيا، ولكنه سيقوم بإخبار المستخدم مسبقا، وبطبيعة الحالة سيتمكن المستخدم في المرة التالية لفتح التطبيق من منحه حق الوصول مرة أخرى.

وبالنسبة لجوانب الأمان فإن الكثير من الأجهزة الجوالة أصبحت مستقلة عن الشركات المنتجة؛ نظرا لأن نظام أندرويد 11 الجديد يعمل بنظام وحدات التحديث الجديدة، وهذا يعني أنه سيتم نشر الكثير من إصلاحات الأمان والخصوصية وحماية البيانات مستقبلا على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية عن طريق متجر جوجل Play. ولم يعد المستخدم مضطرا لانتظار تحديث كامل لنظام أندرويد من الشركة المنتجة للجهاز الجوال.

المنزل الذكي

وعلاوة على ذلك قامت شركة جوجل في نظام أندرويد 11 الجديد بدمج نطاق للتحكم في تجهيزات المنزل الذكي والوصول السريع إلى مشغل الميديا، كما تساعد وظيفة Voice Access على التحكم في الهاتف الذكي عن طريق الأوامر الصوتية.

وبالنسبة لنظام أندرويد Auto فلن يحتاج المستخدم إلى كابل USB، إذا كانت السيارة متوافقة وتدعم عملية الاتصال اللاسلكي مع الهاتف الذكي.