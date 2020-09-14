تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 21 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة Narzo 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي اليوم تكشف من خلاله عن موعد الحدث القادم الذي تكشف فيه النقاب عن سلسلة هواتف Narzo 20، والذي ينطلق يوم 21 من سبتمبر.

كانت شركة Realme قد قدمت للأسواق كلاً من هواتف Narzo10 وNarzo10A خلال شهر مايو الماضي، واليوم تستعد الشركة للإعلان الرسمي عن سلسلة Narzo 20.

ولقد ألمحت شركة Realme في إعلانها التشويقي إلى أن الإصدارات الجديدة من سلسلة Narzo 20 تأتي بقدرة أعلى للبطارية مع تقنية الشحن السريع Dart.

بينما يشير الإعلان التشويقي الثاني عن الحدث إلى الألعاب، لذا من المتوقع أن تأتي سلسلة Narzo 20 بمميزات لدعم المستخدمين في الألعاب بشكل خاص.

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من جانب أخر تكشف صورة تعود لملصق إعلاني لسلسلة Narzo 20 عن ثلاثة من الإصدارات في السلسلة القادمة، حيث تقدم الشركة هاتف Narzo 20، و Narzo 20 A ومن المتوقع أن يكون الإصدار الثالث Pro.

كما يكشف الملصق الإعلاني عن ملامج تصميم الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Narzo 20، مع إعدادات متعددة في الكاميرة الخلفية، ودعم اثنان من الإصدارات لميزة إستشعار البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الثالث بميزة إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، أو في إطار الهاتف.

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