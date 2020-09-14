هواتف iPhone القادمة في العام 2020 ستتخلص من القطع في الشاشة إلى الأبد

فاطمة أيت طالب - دبي - كان القطع أو ما يُعرف بالنوتش في هواتف iPhone الحديثة يمثل مشكلة من حيث التصميم لعدد كبير من معجبي آبل. دافع البعض عن قرار شركة آبل من خلال الإدعاء بأنك لا تلاحظ وجود القطع بعد فترة من الإستخدام، ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أنه لا يزال موجودًا. ومع ذلك، قد يتغير ذلك مع الهواتف الذكية القادمة من الشركة في العام 2021.

وفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز

On the surface, Apple has a soft spot for Notch, but in fact, it is working hard to overcome the under-screen camera and foldable technology. Maybe next year, Notch will disappear without a trace. — Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2020

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فهي تشير إلى أن هواتف iPhone القادمة في العام 2021 ستتخلص من القطع في شاشاتها إلى الأبد. يقول هذا المصدر أن شركة آبل غير مُعجبة بالقطع هي الأخرى، ولكنها تعمل أيضًا على محاولة التخلص منه من خلال تطوير كاميرا مُدمجة تحت الشاشة.

يعتقد Ice Universe أن هذا يُمكن أن يؤدي إلى تخلي هواتف iPhone القادمة في العام 2020 عن القطع في الشاشة وإلى الأبد. لا يبدو أن التغريدة تؤمن بإمكانية حدوث ذلك بشدة، ولكنها تعتقد بدلاً من ذلك أنه إحتمال وارد. نظرًا لأن شركات مثل ZTE و Xiaomi قد توصلت بالفعل إلى تقنيات تسمح لها بتضمين الكاميرات الأمامية أسفل شاشات هواتفها الذكية، فنحن نفترض بأنها مجرد مسألة وقت قبل أن تتوصل آبل إلى التكنولوجيا الخاصة بها هي الأخرى.

هذا يعني أنه بالنسبة لتشكيلة iPhone 12 Series التي من المفترض أن تصل في هذا الشهر أو في الشهر المقبل، ستواصل إستخدام القطع في الشاشة. هذا التصميم ليس بالضرورة هو الأسوأ، ولكنه ليس المثالي في نفس الوقت، ولكن يمكن للميزات الأخرى التي تردد أنها ستصل مع الهواتف المستقبلية أن تعوض ذلك بسهولة.