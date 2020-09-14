تصميم كمامة للاستمتاع بالموسيقى..فمن اين اتت الفكرة؟

بعدما رأى قائد الأوركسترا المجري إيفان فيشر سيلا من الكمامات في بودابست، أتته فكرة تحويل تلك الأداة التي فرضها فيروس كورونا المستجد إلى وسيلة للاستمتاع بالموسيقى. فقد صمم فيشر كمامة "موسيقية" لها زائدتان من البلاستيك على هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن، مما يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل. وقال فيشر قائد أوركسترا بودابست فيستيفال خلال تدريب على ألحان للمؤلفين بيتهوفين ويوهان شتراوس "جاءتي فكرة أن تكون أشبه باليد لأننا عندما نضع أيدينا خلف الأذن نسمع ونفهم الآخر بدرجة أسهل، وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة أفضل".



واشتهرت كمامة فيشر بين رواد الحفلات الموسيقية حيث ظهر بها عشرات في حفل أقيم الجمعة، حيث يبلغ سعرها نحو 27 دولارا. واشتهرت كمامة فيشر بين رواد الحفلات الموسيقية حيث ظهر بها عشرات في حفل أقيم الجمعة، حيث يبلغ سعرها نحو 27 دولارا.

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