تكنولوجيا: Nvidia تستحوذ رسمياً على Arm في صفقة بقيمة 40 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق تصنيع كرت الشاشة Nvidia اليوم بشكل رسمي على إستحواذها على شركة Arm في صفقة بقيمة 40 مليار دولار.

شغلت شركة Nvidia و Arm العديد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، في ترقب لإنهاء صفقة الإستحواذ التي إستغرقت بضعة أسابيع لتصل اليوم المحادثات لإعلان رسمي بإتمام صفقة الشراء.

كانت شركة Nvidia قد أشارت سابقاً إلى خططها للإستحواذ على صانعة الرقاقات Arm من SoftBank، واليوم تنتقل ARM بشكل رسمي لتكون قسم في شركة Nvidia، على أن يستمر المركز الرئيسي للشركة في المملكة المتحدة،

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ولقد حصل SoftBank على Arm خلال 2016 في صفقة بقيمة 31 مليار دولار، حيث إشتهرت شركة ARM بحقوق الملكية الفكرية في تشغيل معالجات الأجهزة المحمولة والتي تستخدم عبر كلاً من شركات ابل، وسامسونج، وأيضاً كوالكوم.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن قيمة Arm السوقية قد إرتفعت مع SoftBank نتيجة لتطوير مايكروسوفت أجهزة Surface التي ترتكز على تقنية Arm، وأيضاً مع تحول ابل لإستخدام تقنية Arm لتطوير المعالجات الخاصة بها لأجهزة Mac.

يذكر أن Nvidia أكدت خلال إعلان الإستحواذ على أن الشركة لن تغيير نموذج الترخيص في الوقت الحالي، كما أكد تقرير بلومبرغ على أن الشركة لن تتخذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى إتسحاب العملاء، كما تتجه Nvidia للإستثمار في مركز أبحاث جديد للذكاء الاصطناعي، كخطوة أولية لخطط الشركة القادمة في تطوير تقنية حوسبة الذكاء الإصطناعي.

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