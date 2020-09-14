شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستعد لرحلة تجريبية بارتفاع 12 ميلًا لنموذج Starship الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى SpaceX إلى استعمار المريخ، حيث أجرى نموذجان أوليان من المركبة الفضائية Starship بالحجم الكامل، يُعرفان باسم SN5 و SN6، مؤخرًا اختبارات بارتفاع 500 قدم (150 مترًا) في منشآت الشركة بجنوب تكساس، بالقرب من قرية بوكا تشيكا، وقال إيلون ماسك، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، إن المركبة التالية جاهزة تقريبًا للارتفاع إلى مستوى أعلى، ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال ماسك عبر Twitter: "سيتم البدء في تنفيذ مهمة SN8 Starship في غضون أسبوع تقريبًا، والتحليق حتى 60 ألف قدم [18300 م] والعودة".

وتبدأ الاختبارات بالحرائق الساكنة، وهي اختبارات روتينية للمحرك يتم إجراؤها أثناء تقييد السيارة بالأرض، كما أن المحركات التي سيتم اختبارها في هذه الحالة هي الجيل التالي من رابتورز من SpaceX، والتي من المحتمل أن تكون ثلاثة منها لرفع SN8 إلى هذا الحد.

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وتتجه SpaceX نحو إصدار نهائي من المركبة الفضائية، التي قال ماسك عنها، أنها ستكون قادرة على حمل ما يصل إلى 100 شخص إلى القمر والمريخ ووجهات أخرى بعيدة.

وتم تصميم كل من Starship و Super Heavy ليكونا قابلين لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع، وهو إنجاز تكنولوجي تعتقد شركة SpaceX أنه سيجعل من أعمال الاستكشاف الطموحة مثل استعمار المريخ مجدية اقتصاديًا.

كما حجزت شركة SpaceX بالفعل لأحد عملاء Starship، الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، الذي سيطير حول القمر على متن المركبة، وسيكون تاريخ الإطلاق المستهدف لهذه المهمة هو 2023.