شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. خطوات تساعدك على التحكم فى قائمة الحظر بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتاج في بعض الأحيان أن تتعامل مع أحد أصدقاء فيس بوك بحزم وأن تلغى أي طريقة قد تجعله يصل إليك، ولا تريده في أي مكان وفي أي وقت على صفحتك الشخصية، في هذه الحالة، حان الوقت لحظره، وعندما تحظر شخصًا ما، فلن يتمكن من رؤية أي شيء تنشره، أو الإشارة إليك، أو إرسال دعوة إليك، أو بدء محادثة معك.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه لحظر شخص ما:

• اضغط فوق السهم الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من صفحتك على فيس بوك.

• اضغط على "الإعدادات والخصوصية"> "الإعدادات".

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• ابحث عن "حظر" وحدده في العمود الأيمن.

• ابحث عن قسم "حظر المستخدمين" في وسط الصفحة، واكتب اسم الشخص في "حظر المستخدمين".

• ستظهر قائمة بالأسماء التي تناسب ما كتبته، ابحث عن الشخص الذي تريد حظره واضغط على الزر "حظر" بجوار اسمه.

إذا غيرت رأيك، فمن السهل نسبيًا إلغاء حظر شخص ما، ارجع إلى قسم "حظر المستخدمين"، وسترى قائمة بكل شخص قمت بحظره أسفل كلمة "حظر المستخدمين"، وما عليك سوى الضغط فوق الزر "إلغاء الحظر" بجوار اسمه.