شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. خطوات تساعدك على التحكم فى قائمة الحظر بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه لحظر شخص ما:
• اضغط فوق السهم الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من صفحتك على فيس بوك.
• اضغط على "الإعدادات والخصوصية"> "الإعدادات".
• ابحث عن "حظر" وحدده في العمود الأيمن.
• ابحث عن قسم "حظر المستخدمين" في وسط الصفحة، واكتب اسم الشخص في "حظر المستخدمين".
• ستظهر قائمة بالأسماء التي تناسب ما كتبته، ابحث عن الشخص الذي تريد حظره واضغط على الزر "حظر" بجوار اسمه.
إذا غيرت رأيك، فمن السهل نسبيًا إلغاء حظر شخص ما، ارجع إلى قسم "حظر المستخدمين"، وسترى قائمة بكل شخص قمت بحظره أسفل كلمة "حظر المستخدمين"، وما عليك سوى الضغط فوق الزر "إلغاء الحظر" بجوار اسمه.
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