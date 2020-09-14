أوراكل الأقرب لشراء تيك توك بالولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 9 دقائق

تشير التقارير الصادرة إلى أن شركة أوراكل هي الاقرب لإنهاء صفقة التطبيق الصيني الشهير تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة .

اختارت شركة بايت دانس الصينية كونسورتيوم تقوده شركة أوراكل لصفقة عمليات تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة متفوقا بذلك على شركة مايكروسوفت المنافسة وذلك حسبما قال شخص مطلع على هذا الأمر يوم الأحد.

وتجري بايت دانس محادثات لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها.

وستحتاج بايت دانس لموافقة حكومتي الولايات المتحدة والصين على هذه الصفقة.

وكانت مايكروسوفت قد ذكرت في وقت سابق إن بايت دانس أبلغتها بأنها لن تبيعها عمليات تيك توك في الولايات المتحدة الأميركية.

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وكانت مصادر معنية قالت، الجمعة، إن بكين تعارض بيع بايت دانس الصينية، مالكة تيك توك، لأنشطته في الولايات المتحدة بشكل قسري، وسيكون من الأفضل بالنسبة لها وقف تطبيق المقاطع المصورة القصيرة نهائيا في الولايات المتحدة.

لكن المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الموقف، قالت إن المسؤولين الصينيين يرون أن البيع القسري سيجعل كلا من بايت دانس والصين تبدوان في موقف ضعف في مواجهة الضغط من واشنطن.

وقالت بايت دانس في بيان لرويترز إن الحكومة الصينية لم تخطرها أبدا بأنها يتعين عليها وقف تيك توك في الولايات المتحدة أو في أي سوق أخرى.

وقال اثنان من المصادر إن الصين تعتزم استخدام مراجعات أجرتها لقائمة صادرات التكنولوجيا في 28 أغسطس لتأجيل أي صفقة توصلت إليها بايت دانس، إذا كانت قد توصلت لصفقة بالفعل.

ولم يرد مكتب معلومات مجلس الدولة ووزارتا الخارجية والتجارة بالصين على طلبات للتعقيب أرسلت خارج أوقات العمل الرسمية.