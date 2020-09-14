شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لاقتحام مجال المحطات الأرضية للأقمار الصناعية لمنافسة أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد AWS أو Amazon Web Services هى خدمة من شركة أمازون تعتمد عليها بعض خمات الأقمار الصناعية لمعالجة البيانات، وذلك بالاستعانة بشبكة عالمية من المحطات الفضائية الأرضية الأرضية والتى تعرف بـ AWS Ground Station، وتستحوذ شركة أمازون على الكثير من العملاء، وتساعدهم على تنزيل بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بهم مباشرة فى مركز بيانات AWS للمعالجة الفورية بجزء بسيط من التكلفة، إلا أن شركة مايكروسوفت قررت مؤخرا المنافسة فى هذا المجال، حيث تعمل مايكروسوفت على خدمة مماثلة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فكشفت طلب للجنة الاتصالات الأمريكية FCC، أن شركة مايكروسوفت تخطط لربط قمر صناعى إسبانى للتصوير، بمحطتين أرضيتين فى مركز بياناتها فى كوينسى بواشنطن.

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وتريد مايكروسوفت إثبات قدرتها على تنزيل بيانات الأقمار الصناعية مباشرة إلى خدمتها السحابية Azure Cloud للمعالجة الفورية، وقد وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على طلب مايكروسوفت مؤخرا لإجراء عروض توضيحية لإثبات صحة الخدمة.

ووفقًا للموافقة، تمتلك مايكروسوفت ترخيصًا مدته ستة أشهر يسمح بتنزيل بيانات الاتصالات والصور، و من المتوقع أن تستخدم مايكروسوفت هذه الموافقة لإثبات كفاءة خدمة المحطة الأرضية فى مؤتمر Ignite 2020 فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وإذا أدت العروض التوضيحية التى ستبث بالمؤتمر إلى اهتمام كبير بالسوق، فسوف تقدم مايكروسوفت طلبًا للحصول على محطة أرضية منتظمة لدعم العمليات التجارية المستقبلية.