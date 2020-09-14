شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قصة فشل إطلاق الصاروخ المدارى الأول لشركة Astra الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت صناعة الصواريخ الخاصة الصغيرة نسبيًا أكبر قليلاً، حيث أجرت شركة Astra الأمريكية الناشئة أول محاولة إطلاق مدارية قصيرة، مع إقلاع ناجح ولكنها فقدت بسرعة آلة اختبار Rocket 3.1 أثناء احتراق المحرك في المرحلة الأولى، وقالت شركة Astra، إن نظام التوجيه تسبب في "تذبذب طفيف"، مما دفع الفريق إلى قطع المحركات أثناء حرق المرحلة الأولى.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، سقط الصاروخ على الأرض بالقرب من منصة الإطلاق بالقرب من كودياك بألاسكا، وأكدت Astra، أنها لم تتوقع الوصول إلى المدار بصاروخها الأول.

وتوقعت الشركة ثلاث رحلات قبل أن تصل إلى هذا الإنجاز، وذلك على الرغم من أن الشركة وضعت سيناريو أنه يمكن أن يصل إلى المدار كما هو مخطط له.

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كما أن مركبة المتابعة Rocket 3.2 قد اكتملت بالفعل، وسيتم إطلاقها في وقت ما بعد قضاء Astra عدة أسابيع في فحص بيانات الرحلة الأولى.

وتعد الشركة التي تتخذ من ألاميدا مقراً لها منافساً فعالاً لشركة Rocket Lab، ولها هدف مماثل يتمثل في إطلاق الحمولات في المدار بتكلفة أقل من المعتاد.