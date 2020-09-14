شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تتأكد جوجل من جودة البحث عبر محركها يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أجل توفير معلومات موثوقة بشكل أسرع للأشخاص فى كل مكان تجرى جوجل أكثر من 1000 اختبار يوميًا فى المتوسط ​​للحفاظ على الجودة فى منصات البحث والأخبار الخاصة بها، فمنذ عام 2017 أجرت الشركة أكثر من مليون اختبار جودة لتقديم معلومات عالية الجودة لمليارات مستخدمى البحث، وفقًا لما أبلغه Pandu Nayak رئيس قطاع محرك البحث بجوجل.

وقال باندو ناياك أحد نواب رئيس جوجل: "مع حدوث أشياء جديدة فى جميع أنحاء العالم كل يوم، يمكن أن يتغير مشهد المعلومات بسرعة، ولفهم كيفية أداء أنظمتنا عند ورود أخبار، قمنا بتطوير مكتب استخبارات، والذى يراقب بشكل فعال ويحدد تهديدات المعلومات المحتملة".

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فيما يعد The Intelligence Desk هو فريق عالمى من المحللين يراقبون الأحداث الإخبارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتى تغطى الكوارث الطبيعية والأزمات، ولحظات الأخبار العاجلة وآخر التطورات فى الموضوعات الجارية مثل Covid-19، وقال ناياك: "على مدى السنوات القليلة الماضية، قمنا بتحسين أنظمتنا للتعرف تلقائيًا على الأخبار العاجلة حول لحظات الأزمات مثل الكوارث الطبيعية والتأكد من أننا نعيد المعلومات الأكثر موثوقية المتاحة".

واستكمل: "لقد قمنا بتحسين وقت الاكتشاف من 40 دقيقة فقط قبل بضع سنوات، إلى الآن فى غضون دقائق قليلة من نشر الأخبار"، وحتى الآن شاهد الأشخاص عمليات التحقق من صحة الأخبار على البحث والأخبار أكثر من أربعة مليارات مرة، وهو ما يزيد عن عام 2019 بأكمله.

وقد تبرعت جوجل مؤخرًا بمبلغ 6.5 مليون دولار إضافى لمساعدة منظمات التحقق من الحقائق والمنظمات غير الربحية فى التركيز على المعلومات الخاطئة حول الوباء، كما تم تقديم التمويل كجزء من مبادرة أخبار جوجل (GNI) التى توفر أيضًا مركزًا للموارد عبر الإنترنت، وتدريبًا مخصصًا ومحاكاة للأزمات للمراسلين الذين يغطون Covid-19 فى جميع أنحاء العالم.