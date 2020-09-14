فيليبس تطلق سلسلة الشاشات E2 الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة فيليبس الهولندية عن إطلاق سلسلة الشاشات E2 الجديدة، التي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات المستخدم العادي في المنازل والمكاتب.

وفيما يتعلق بالشاشة الجديدة، أوضحت الشركة الهولندية أن سلسلة الشاشات E2 الجديدة تأتي بقياس يتراوح من 24 إلى 34 بوصة وتعمل بدقة وضوح تمتد من Full HD إلى 4K UHD.

Advertisements

وتضم السلسلة الجديدة موديلات 242E2FA (8ر23 بوصة) و272E2F (27 بوصة) و288E2A (28 بوصة) و345E2AE (34 بوصة)، وتعمل الشاشتان الصغيرتان من فيليبس بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD 1920 x 1080 بيكسل، بينما تعمل الشاشة قياس 28 بوصة بدقة 4K UHD (3840 x 2160 بيكسل)، أما الشاشة قياس 34 بوصة فتعمل بدقة وضوح 3440 x 1440 بيكسل وبنسبة باعية 21:9.

وأكدت شركة فيليبس أن جميع الموديلات الجديدة من سلسلة E2 تدعم تقنية Ultra Wide Color (07ر1 مليون لون)، وكذلك تقنية SmartContrast من فيليبس، والتي تقوم بتحليل المحتويات المعروضة ومواءمة الألوان تلقائيا والتحكم في كثافة الإضاءة الخلفية لتحسين التباين بشكل ديناميكي.

ولعشاق الألعاب تأتي الشاشات الجديدة مزودة بوضع اللعب SmartImage، وهذا يعني أن الشاشات تتضمن وظيفة التحكم OSD المخصصة للاعبين، والتي تتيح إمكانية الوصول السريع إلى العديد من الوظائف، ويعمل وضع FPS على تحسين النطاقات المظلمة في اللعبة ويتيح إظهار الأشياء المخفية، كما يعمل وضع Racing على ضبط الشاشة على أسرع زمن استجابة ومواءمة الصورة بشكل إضافي.