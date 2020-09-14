شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن مواصفات وألعاب PlayStation 5 الأربعاء المقبل.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهزت شركة Sony العديد من الفرص لإظهار طريقة اللعب على PlayStation 5 قبل إطلاق جهازها الجديد، لكنها تستعد الأن لحدث أخر، حيث أعلنت الشركة عن حدث لعرض ألعاب PlayStation 5 والذى سيتم بثه مباشرة عبر Twitch و YouTube فى 16 سبتمبر فى تمام الساعة الـ 4مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أى 10 مساء بتوقيت القاهرة، حيث سيستغرق العرض حوالى 40 دقيقة، وسيتضمن ألعاب من Sony's Worldwide Studios و عدد من شركاء التطوير.

وفيما يتعلق بمواصفات PS5، فإن الجهاز يضم معالج AMD مخصص ويدعم 10.28 تيرافلوب، ويستخدم جهاز الألعاب ترددات متغيرة لوحدة المعالجة وكرت الشاشة، كما يحتوى الجهاز على ذاكرة SSD فى جهاز PS5، لدعم تحميل أسرع للألعاب مع سعة تخزين 825 جيجا بايت، بسرعة 5.5 جيجا بايت لكل ثانية.

كما قدمت Epic Games تقنية Unreal 5 التى تعمل على PS5 لدعم عرض سينمائى بدقة 8K، مع تأثيرات الإضاءة الديناميكية، ومن المقرر أن يدعم PS5 محتوى بدقة عرض 8K، كما يدعم دقة عرض 4K عند معدل تحديث للإطارات 120Hz، كما يدعم صوت ثلاثى الأبعاد.

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فيما تحمل ذراع التحكم اسم Dual Sense، ويأتى ذراع التحكم بأزرار مشغل تكيفية، مع استجابة سريعة باللمس، وزر جديد يدعم مشاركة سريعة للمحتوى، كما تأتى وحدة التحكم بلوحة D-pad مع أزرار فى النصف العلوى من ذراع التحكم، بينما يأتى الجزء السفلى باثنان من عصا analog.

ومن المقرر أن يدعم PS5 نحو 4000 لعبة من ألعاب PlayStation 4، لدعم اللاعبين فى الاستفادة من معدل الإطارات الأسرع فى الإصدارات القديمة من الألعاب، فيما يتميز تصميم جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5 بتصميم عمودى على غرار Xbox Series X.

وقد تم طرح إصدارين من PS5، حيث يضم الإصدار الأول محرك 4K Blu-ray، بينما يأتى الإصدار الثانى بتصميم رقمى كامل، حيث يتميز إصدار PS5 الرقمى بدون محرك الأقراص 4K Blu-ray بتصميم أنحف، ومن المتوقع أن يأتى الإصدار الرقمى بسعر أقل من الإصدار المميز بمحرك الأقراص 4K Blu-ray، كما يدعم PS5 التثبيت الأفقى أو الرأسي، مع تغيير بسيط فى تصميم حامل الجهاز بين الإصدارين.