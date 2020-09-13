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سنجيب اليوم على سؤال كيفية عمل باسورد للكمبيوتر على ويندوز 10 وهذا لأن باسورد الكومبيوتر مهم للغاية في حماية بياناتك الخاصة وملفاتك الهامة التي تعتمد عليها في عملك أو حتى حياتك الشخصية.
باسورد الكومبيوتر يمنع المتطفلين من الوصول إلى نظام التشغيل الخاص بك وفتح جهاز الكومبيوتر بدون إذنك وبالتالي فأنت تضمن دائماً أن ملفاتك الخاصة التي لا ترغب لأحد برؤيتها لن يراها أحد دون إذنك ولن يعبث بها أحد.
كما أن ملفات العمل الخاصة بك خاصةً إن كانت ملفات حساسة ستكون محمية بالكامل من أعين المتطفلين والمنافسين إن كانت ملفات حساسة تتعلق بعملك.
نصائح لعمل باسورد للكومبيوتر قوية :
سنقدم لكم الآن مجموعة من النصائح التي يفضل ان تلتزم بها قدر الامكان أثناء عمل باسورد للكومبيوتر الخاص بك حتى تتأكد أنه محمي بشكل كامل وأن المخترقين سيواجهون مشكلة في تخمين كلمة السر هذه أو حتى اختراقها ببرامج خاصة .
- اختار كلمة سر تتكون من 12 رمزاً فأكثر وكلما زاد عدد رموز كلمة السر وحروفها كل ما أصبح اختراقها وتخمينها اصعب
- دائماً ضع حروف وأرقام وحروف مميزة داخل كلمة السر الخاصة بك وقم بتشكيلها بطريقة تجعل من الصعب على الشخص تخمينها حتى ان رآك تدخلها بنفسك
- لا تستخدم كلمات واضحة وسهلة فمن غير المنطقي ان تستخدم كلمة كإسمك مثلاً أو كلمة من قاموس
- لا تجعل كلمة السر مرتبة حروف ثم ارقام او العكس بل دائماً قم بدمج الحروف والارقام معاً
- كن مبدعاً في كتابة كلمة السر الخاصة بك
- ابتعد قدر الامكان عن الامور المعروفة والحروف المعروفة مسبقاً.
كيفية عمل باسورد للكمبيوتر :
في الواقع هناك طريقتين يمكننا الاعتماد عيلها لعمل كلمة سر للكومبيوتر وهي :
- باستخدام برنامج الاعدادات المدمج في الويندوز
- باستخدام إدارة الكومبيوتر.
وسنبدأ الآن بالحديث عن هذه الطرق بالتفصيل مع الخطوات :
- من خلال الاعدادات الخاصة بالنظام :
- الطريقة الثانية من خلال إدارة الكومبيوتر :
يمكنك تغيير كلمة السر من خلال إدارة الكومبيوتر أو Mangaing Computer بطريقة سهلة للغاية عن طريق خطوات بسيطة وهي :
كانت هذه أسهل الطرق للإجابة على سؤال كيفية عمل باسورد للكمبيوتر، نأمل ان تكون هذه الطرق قد افادتكم وساعدتكم على عمل باسورد لجهاز الكومبيوتر الخاص بكم وحمايته من المتطفلين .
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المصدر الأصلي : عرفني