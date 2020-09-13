تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق أول هاتف بكاميرة أسفل الشاشة عقب إطلاق GALAXY S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية في إتخاذ الخطوات الأولى في تبني تصميم جديد في كاميرة السيلفي التي تأتي بتصميم أسفل الشاشة، ولقد قدمت ZTE إصدارها الأول من هذه الفئة للأسواق في هاتف Axon 20 5G، واليوم أكدت أحدث التقارير على أن سامسونج في طريقها لتبني هذا التصميم في الإصدارات اللاحقة لسلسلة GALAXY S21.

إتجهت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في السنوات الأخيرة لتبني تصميم الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، أو الكاميرة الأمامية في وحدة منبثقة للحصول على عرض أفضل بكامل الشاشة، إلا أن الجيل القادم من الهواتف الذكية يتجه إلى تصميم الكاميرة أسفل الشاشة.

وتستعد شركة شاومي لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف الذكية المميزة بكاميرة أسفل الشاشة خلال العام المقبل لتنضم بإصدارها لهاتف ZTE Axon 20 5G، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط العملاق الكوري أيضاً لبدء تبني هذا التصميم في هواتفها الذكية عقب إطلاق سلسلة GALAXY S21.

Advertisements

أيضاً من المقرر وفقاً لهذا التقرير الأخير أن تعتبر سلسلة Galaxy S21 هي أخر إصدارات سامسونج التي تنطلق للأسواق بتصميم ثقب الشاشة، حيث تتجه سامسونج بعد إطلاق هذه السلسلة للأسواق لتطوير تصميم الكاميرة أسفل الشاشة في الإصدارات المميزة.

ولقد أوضح التقرير أن شركة سامسونج قد بدأت بالفعل في تطوير الكاميرة أسفل الشاشة منذ عام 2018، لذا فإن العملاق الكوري تستعد بالفعل للإنتاج الضخم لهذه الفئة من الكاميرات، على أن تبدأ الشركة في التسويق لهذه الفئة من الكاميرات بدءاً من العام المقبل.

المصدر

اعلان





