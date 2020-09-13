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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 اللوحي مؤخراً في قوائم WiFi Alliance بعد إعتماد الجهاز اللوحي إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً.
رصد جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 اللوحي المرتقب من سامسونج في الفترة الأخيرة بعد إعتماد الجهاز اللوحي رسمياً في Bluetooth SIG، واليوم تكشف شهادة WiFi Alliance عن مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.
وتشير التسريبات الجديدة إلى أن جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 يظهر بثلاثة نماذج هم SM-T570، و SM-T575، وأيضاً SM-T577، حيث يدعم نموذج SM-T570 الإتصال بشبكات WiFi فقط، بينما يدعم SM-T575 الإتصال بشبكات LTE أيضاً، كما يدعم نموذج T577 الإتصال بشبكات 5G.
كما تنطلق نماذج GALAXY TAB ACTIVE 3 بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة One UI 2، أيضاً يدعم الجهاز الإتصال بشبكات WiFi 6، وتقنية البلوتوث 5.0، لذا نترقب الإعلان الرسمي قريباً للكشف عن تفاصيل جديدة حول مواصفات وسعر GALAXY TAB ACTIVE 3.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سامسونج تستعد قريباً للإعلان عن جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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