شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ألعاب أندرويد مميزة هتسليك "لو زهقان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر بالملل ولا مانع لديك من دفع الأموال فى شراء لعبة مسلية، يمكن للقائمة التالية لألعاب أندرويد مساعدتك، إذ تضم عددا من الألعاب المثيرة التى ستثير اعجابك وتساعدك على تمضية الوقت:

Stardew Valley:

تعد لعبة Stardew Valley أحد أكثر إصدارات الألعاب المستقلة شهرة فى السنوات الأخيرة، وقد تم تحسين اللعبة الكاملة للاستمتاع بها على نظام أندرويد، وإذا لم تكن قد سمعت عن Stardew Valley أو لعبت بها من قبل، فهى فى الأساس عبارة عن محاكى زراعى مبنى على قمة RPG قوية ذات نهاية مفتوحة 16 بت تتيح لك اللعب وتطوير شخصيتك والمزرعة حسب اختيارك، ويمكن لمستخدمى الأجهزة العاملة بنظام أندرويد الحصول على اللعبة من متجر جوجل بلاي.

Vectronom:

هى لعبة ألغاز تعتمد على الإيقاع وتتميز بألوانها والموسيقى التصويرية الرائعة، حيث يتم تقسيم كل مستوى إلى أقسام، وتعمل هذه الأقسام على تشغيل وإيقاف الأنماط المرتبطة بتدفق الموسيقى، كما تسهل عليك اللعبة فهم المفهوم قبل تكثيف التعقيد والتحدي.

Advertisements

وإذا لم تكن من محبى الألوان الوامضة أو كنت تعانى من نقص فى رؤية الألوان فسوف يسعدك معرفة أن Vectronom تقدم الكثير من ملفات تعريف الألوان المختلفة فى خيارات اللعبة.

يوجد حاليًا 31 مستوى متاحًا للعب من خلال اللعبة، ولكل منها موضوعه الخاص الذى يقدم أفخاخًا جديدة للمراوغة ويتطلب التكنيك لإتقانها، كما يأمل مطورو اللعبة المستقلون فى الاستمرار فى بناء محتوى اللعبة من خلال أخذ الموسيقى المقدمة من المستخدمين وتصميم مستويات جديدة حول تلك المسارات، يمكن لمستخدمى أندرويد الحصول على اللعبة من متجر جوجل بلاي.

Holedown:

ستجعلك هذه اللعبة تتفجر بشكل إستراتيجى إلى قلب الأجرام السماوية – بدءًا من الكويكبات والعمل فى طريقك إلى الشمس – باستخدام صيغة اللعب الكلاسيكية المتمثلة فى ارتداد الكرات من الكتل. وتحوى كل كتلة على رقم يمثل عدد الزيارات اللازمة لتدميرها أو يمكنك تدمير كتلة داعمة لإزالة كل شيء فوقها، يمكن لمستخدمى أندرويد الحصول على اللعبة من متجر جوجل بلاي.