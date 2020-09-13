شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن iPhone 12 الجديد من أبل قبل يوم من الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت عمليات الإغلاق العالمية لكبح جماح فيروس كورونا فى حدوث مشكلات كبيرة فى جدول إنتاج هواتف iPhone 12، وأدت إلى تأخيرات فى طرح النسخ الجديدة للمستخدمين، ولا يزال هناك عدد من الأشياء غير واضحة حول هاتف iPhone 12 الجديد، ولكن تم الكشف عن بعضها من خلال مجموعة من التسريبات والشائعات، لذا فيما يلى كل ما تم تسريبه عن هاتف iPhone 12 :

سيتم طرح المزيد من أجهزة iPhone 12 الجديدة هذا العام، فوفقًا للتقارير من المتوقع الكشف عن 4 نسخ مختلفة من الهاتف الجديد، منهما نسختين عاديتين، جنبا إلى جنب iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max.

وستأتى هذه الهواتف الأربعة بثلاثة أحجام مختلفة، إذ سيأتى iPhone 12 العادى بحجم 5.4 بوصة و 6.1 بوصة؛ بينما سيدعم Pro بإصدار 6.1 بوصة و 6.7 بوصة.

وفى حال طرح iPhone 12 بحجم 5,4 بوصة فسيكون أصغر هاتف طرحته شركة Apple منذ الإصدار الأول من iPhone SE، وستأتى هذه الخطوة بعد أن تفاجأت أبل أن الناس يريدون هواتف أصغر بعد كل شيء.

منذ بداية طرح هواتف أيفون، بدءا من iPhone 3G وصولا إلى iPhone 7 ، كانت تسمية أبل لهواتفها بسيطًا إلى حد ما، فلم تضيف سوى الحرف "S" إلى اسماء هواتفها، ثم وصل عام 2017، ومعه كل من iPhone 8 و iPhone X، واستمر الارتباك فى السنوات التالية، إذ كشفت أبل عن هاتفى XR و XS ، ثم جاء iPhone 11 ، الذى تبع كل من iPhone 8 و iPhone X.

إذا سارت أبل على المسار الصحيح مع أسمائها القديمة، فإن التغييرات هذا العام تشير إلى أن الشركة الأمريكية ستختار رقما جديدت، قد يكون هذا أيضًا مدفوعًا جزئيًا بحقيقة أن اسم"iPhone 11S Pro Max" سيكون معقدا بعض الشىء.

وإذا حدث كل ذلك، فمن المحتمل أن يكون هناك iPhone 12 و iPhone 12 Max أو Plus و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

تاريخ إصدار iPhone 12 هو أحد الألغاز الكبيرة، فمن الواضح أن المشكلات - التى يُحتمل أن تكون ناجمة عن عمليات الإغلاق العالمية - تسببت فى حدوث مشكلات فى تاريخ إصدار هاتف أبل الجديد، ولكن لا يزال من غير الواضح تمامًا كيف ستؤثر هذه المشكلات بالضبط على الجدول الزمنى لطرح iPhone 12.

تعقد شركة Apple حدثًا كبيرًا غدا، وعادةً ما تطلق فيه أجهزة iPhone ، ولكن هناك بعض الشائعات التى تؤكد أن هذا ليس حدثًا خاصًا بجهاز iPhone 12، وبدلاً من ذلك يكون بمثابة الكشف عن ساعة Apple Watch جديدة ، وأجهزة iPad جديدة ، وربما أكثر من ذلك.

اعترفت الشركة أن الهواتف ستكون "بعد أسابيع قليلة"، خلال مكالمة مع المستثمرين، لكنها لم تذكر بعد ذلك ما إذا كان الإعلان سيتأخر وكذلك الإصدار، أو أى شيء أكثر تحديدًا حول مقدار التأخير، لكن تشير الشائعات أنه من المحتمل أن يتم الكشف عن الهواتف وإصدارها فى أكتوبر، ربما بعد شهر أو نحو ذلك من المعتاد.

اقترحت بعض الشائعات أن سعر iPhone 12 الجديد الأصغر - طراز 5.4 بوصة سيبدأ من 649 دولارًا ، وهو أرخص هاتف OLED تبيعه Apple ، وتشير إلى أنه يمكن أن يخدم غرضًا مشابهًا لـ iPhone SE.

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قدم جيف بو، المحلل فى Yuanta Investment Consulting ، منذ فترة مذكرة بحثية إلى موقع MacRumours تتوقع أن سعر iPhone 12 سيبدأ من 749 دولارًا، وعلى سبيل المقارنة، كان السعر المبدئى لجهاز iPhone 11 فى العام الماضى 699 دولارًا.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، ستأتى هذه الزيادة فى السعر على الرغم من حقيقة أنه من المتوقع أن يتم شحن iPhone 12 بدون EarPods أو شاحن، ومع ذلك، يقترح بو أن هناك سببًا رئيسيًا وراء زيادة أبل لأسعارها وهى تقنية الجيل الخامس 5G.

إذا كان توقع بو صحيحًا، فهذا يشير إلى أن iPhone 12 Max سيكون أغلى بنحو 50 إلى 100 دولار من iPhone 12 ، وبذلك تصل التكلفة إلى 799 دولارًا أو 849 دولارًا.

التغيير الكبير فى تصميم iPhone 12 هذا العام هو أنه سيكون مستوحى من iPad Pro، والذى يشبه إلى حد ما تصميم iPhone 4، فمن الناحية العملية، هذا يعنى جوانب معدنية مسطحة التى شوهدت فى تلك المنتجات، بدلاً من الجوانب المنحنية فى الهاتف الحالي.

ليس من الواضح أى من النماذج سيحصل على هذا التصميم الجديد، فمن الممكن تمامًا أن تبدو إصدارات Pro مثل iPad Pro ، بينما ستبدو الإصدارات القياسية من iPhone 12 مثل iPhone 11.

ستكون هناك تعديلات طفيفة أخرى بهواتف iPhone 12 بفضل هذا التغيير فى التصميم، إذ ستكون هناك مساحة لأجهزة استشعار إضافية فى جزء الكاميرا فى الجزء الخلفى من الهاتف - للعدسات الأكبر، ومستشعر LiDAR - بالإضافة إلى إضافة فتحة إضافية أسفل الجانب، والتى قد تكون هوائى 5G.

سيكون هناك أيضًا تعديل بسيط فى تصميم iPhone 12، غذ يُشاع أن شركة آبل تقوم بتبديل اللون الأخضر الداكن الذى وصل مع iPhone 11 Pro إلى اللون الأزرق الداكن الجديد، وأشارت بعض التسريبات أيضًا إلى أن iPhone 12 العادى يمكن أن يأتى بمجموعة من الألوان المختلفة أيضًا.

سيكون تصميم الهيكل الجديد لهواتف iPhone 12 بمثابة فرصة لظهور العديد من الميزات الجديدة أيضًا، فكما هو الحال فى السنوات الأخيرة، سيكون التركيز الكبير على الكاميرا، ومن المتوقع تحسينها بكل الطرق العادية - صور وأداء أكثر تفصيلاً - لكن التغيير الرئيسى فى هذا الجزء من هاتف iPhone 12 سيكون إضافة مستشعر LiDAR، والذى يتيح للهاتف تحديد المساحة المحيطة به بدقة أكبر، من خلال استشعار المساحة ؛ يمكن أن تحسن ميزات الواقع المعزز، ولكنها تساعد أيضًا فى أشياء مثل التركيز التلقائى الأسرع.

من المتوقع أيضًا أن تكون هواتف iPhone 12 الجديدة هى الأولى التى تدعم 5G، ويقال أن هذه الميزة ستدمج عبر جميع طرز iPhone المختلفة.

كانت هناك شائعات أخرى لا تبدو مؤكدة تمامًا، وتشمل هذه الاقتراحات بأن هواتف iPhone 12 الجديدة يمكن أن يكون لها نظام كاميرا مختلف فى المقدمة يقلل من حجم الشق، مع إضافة شاشة "ProMotion" مع معدل تحديث متزايد من iPad Pro.

كما هو الحال دائمًا، من المؤكد أن Apple ستطرح معالجًا جديدًا وأفضل أيضًا، ومن المحتمل أن يكون هذا هو A14 ، والذى يمكن أن يقدم أداء أفضل وعمر بطارية أفضل؛ ذكرت بلومبرج أيضًا أنها ستركز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز.