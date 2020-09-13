شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركات الناشئة الأعلى قيمة فى العالم..سبيس إكس و Epic Games للألعاب ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة CB Insights للتحليلات عن قائمة بالشركات الناشئة الأعلى قيمة فى العالم، والتى أظهرت تصدر شركة Toutiao الصينية المملوكة لـByteDance الشركة الأم لـ TikTok، أما ثاني أعلى شركة ناشئة من حيث القيمة وفقًا لـ CB Insights هي أيضًا من الصين - خدمة Didi التي تبلغ قيمتها 56 مليار دولار، بينما احتلت شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك المرتبة الثالثة في القائمة بقيمة 46 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر، فيما تشكل الشركات الأمريكية الآن 60 في المئة من الشركات العشر الأولى، أما الشركات الناشئة المتبقية فهي صينية أو هندية.

وفقًا لـ CB Insights، هناك أكثر من 400 شركة ناشئة (شركات تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر) في العالم اعتبارًا من سبتمبر 2020، وفيما يلى نعرض أعلى 10 شركات ناشئة من حيث القيمة السوقية:

- Toutiao : مملوكة للشركة الأم لتيك توك، وهى منصة للأخبار والمعلومات، وتبلغ قيمتها 140 مليار دولار.

- Didi Chuxing: شركة صينية، تهتم بتكنولوجيا النقل، وتبلغ قيمتها 56 مليار دولار.

- سبيس إكس: شركة تهتم بتكنولوجيا الفضاء، وتبلغ قيمتها 46 مليار دولار.

- Stripe: شركة أمريكية متخصصة في التكنولوجيا المالية، وتبلغ قيمتها 36 مليار دولار.

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- Palantir Technologies: شركة امريكية متخصصة في إدارة البيانات، وتبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

-Airbnb: شركة أمريكية متخصصة في الرحلات، وتبلغ قيمتها 18 مليار دولار.

- Kuaishou: شركة صينية متخصصة في الموبايل والاتصالات، وتبلغ قيمتها 18 مليار دولار.

- Epic Games: هي الشركة المطورة للعبة فورتنيت، وتبلغ قيمتها 17.3 مليار دولار.

- One97 Communication: شركة هندية تختص بالتجارة الإلكترونية وتبلغ قيمتها 16 مليار دولار.

- DoorDash: شركة أمريكية تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.



