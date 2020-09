افضل بدائل Netflix يجب أن تعرفهم

الوصول سريعاً لـ :

منصة Netflix تقدم مجموعات عديدة من العروض التلفزيونية والأفلام والمسلسلات التي يمكنك مشاهدتها بإشتراك شهري على المنصة وتحميلها على جهازك لمشاهدتها في وقت لاحق ايضًا. ولكن قد يختلف العديد من الناس على محتوى المنصة وكون المحتوى غير مناسب للعديد من المستخدمين حول العالم خاصة في عالمنا العربي. في الآونة الأخيرة تنتشر الكثير من المحادثات حول محتوى Netflix لذلك في هذا المقال نجمع لك مجموعة من أفضل بدائل Netflix التي يجب أن تعرفهم.

HBO Max

مجموعة قنوات HBO تقدم مجموعات كبيرة جدًا من الأعمال الممتازة والقوية التي ستحب مشاهدتها. أبسط مثال على ذلك هو مسلسل Game of Thrones الشهير الذي يعد من أفضل الأعمال المصورة على الإطلاق. وأعمال اخرى مثل Chernobyl و Westworld. الإشتراك في HBO Max يتيح خيارات اكثر ايضًا مثل مسلسل Friends الكلاسيكي و The Big Bang Theory و Doctor Who و العديد من اسماء الأعمال التليفزيونية الشهيرة التي ستحب مشاهدتها. سعر الخدمة هو 15 دولارًا في الشهر. للأسف هي متاحة في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الوقت لكن يمكنك الإشتراك بها بإستعمال VPN لحل هذه المشكلة

موقع HBO Max

Apple TV+

من رأيي هذا يعتبر البديل الأمثل لمنصة Netflix حث ان شركة Apple اهتمت بشكل كبير بالمحتوى الذي يصدر على منصتها الشهيرة. منصة Apple TV+ صدرت منذ فترة ليست بالبعيدة و قدمت اعمالًا فنية رائعة مثل فيلم Greyhound من بطولة Tom Hanks و العديد من الأعمال الأخرى المناسبة للعائلات بشكل أكبر. ربما مكتبة Apple لبست عملاقة بمقدار مكتبة Netflix لكنها تقدم جودة عالية في كل ما تقدم و تعد Apple بتقديم خدمة ممتازة وزيادة المحتوى المعروض على الموقع بشكل كبير خلال الفترة القادمة. سعر الإشتراك في الخدمة هو 5 دولارات شهريًا ولا تحتاج لجهاز Apple لتستطيع الإشتراك. و لكن على اجهزة iPad قد تحصل على عام مجاني من الخدمة عند شرائك لجهاز جديد

موقع Apple TV+

Shahid.net

موقع شاهد وخدمته تعتبر اول منصة تلفزيونية على الإنترنت في العالم العربي وهي من أفضلهم على الإنترنت بلا شك حيث ان شاهد تقدم لك مجموعة واسعة من الأفلام والأعمال العربية المختلفة كل ذلك يمكنك الوصول اليه من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو من خلال التطبيق على اجهزتك المختلفة. شاهد لا يتطلب منك التسجيل في الخدمة فيقدم لك مجموعة من المسلسلات بشكل مجاني بدون اي اشتراك مع القليل من الإعلانات بما يعادل دقيقة من الإعلانات تقريبًا في بداية و منتصف و نهاية كل حلقة. غير ذلك يمكنك الإشتراك في Shahid VIP بسعر 50 جنيه في الشهر. او 350 جنيه في العام و هناك اشتراكات اسبوعية بسعر 14 جنيه للأسبوع.

موقع Shahid.net

Amazon Prime Video

لماذا لا تدخل امازون السباق؟ امازون تقدم خدمة البث المباشر الخاصة بها Amazon Prime Video بالعديد من الأعمال الأصلية الخاصة بها. امازون تقدم اعمال اصلية عديدة مثل Tom Clancy’s Jack Ryan وغيره من الأعمال الأخرى الجيدة. من مميزات الإشتراك في Amazon Prime انه يمكنك الحصول على سائر خدمات Amazon Prime بإشتراك واحد ثابت هو 13 دولار في الشهر فمنها تحصل على مشاهدة الأعمال الأصلية لأمازون و منها تحصل على شحن مجاني لمنتجات عديدة ومنها تحصل على كتب لقرائتها مجانًا. او يمكنك الإشتراك في Amazon Prime video وحدها بسعر 6 دولارات شهريًا

موقع Amazon Prime Video

Disney plus

للأسف ليست متاحة في مصر بعد لكن بـVPN يمكنك الوصول لها و الإشتراك بها. ديزني تقدم بديل Netflix الخاص بها خدمة Disney Plus التي هي الأنسب اذا كان لديك أطفال. حيث على هذه المنصة تتواجد اعمال Disney الفنية الشهيرة مثل High school musical و The lion king و mulan و اعمال Marvel الشهيرة مثل سلسلة افلام Avengers و مجموعة من اعمال Pixar و Star Wars و National Geographics كل هذا على منصة واحدة. خدمة ديزني بسعر 7 دولارات في الشهر او 70 دولارًا في السنة.

موقع Disney plus

Hulu

خدمة hulu خدمة مميزة عن تقييمات العديد من الناس حول العالم حيث انه يقدم مجموعة من المسلسلات و الأفلام و الأعمال الفنية الشهيرة القديمة و الجديدة مثل ER و Seinfeld و The handmaid’s tale و مايزيده تميزًا انه يقدم الأعمال الشهيرة بعد ان يتتم ازاعتها على Netflix و التليفزيون بيوم او 2. اي انه يمكنك مشاهدة بعض اعمال نيتفلكس الشهيرة على Hulu. سعر Hulu هو 6 دولارات شهرية لكن هذه باقة بإعلانات. هناك اشتراك بسعر 12 دولار شهريا و هذا بدون إعلانات نهائيًا. يمكنك تخصيص Hulu بإضافات اخرى لمنصات اخرى مثل Cinemax و Showtime و HBO و ذلك بسعر مرتفع نسبيًا 46 دولار في الشهر. للأسف Hulu متوفر في اليابان و الولايات المتحدة فقط لكن يمكنك الإشتراك به عن طريق VPN

موقع Hulu الرسمي

OSN Streaming

خدمة OSN Streaming يمكن ان نقول انها بديل Netflix الشامل المجمع لكل ما هو بالأعلى. على OSN تابع العديد من القنوات مثل HBO و Disney وشاهد اعمالهم الأصلية والحصرية كقنوات امامك على التلفاز بكل سهولة. خدمة OSN تقدم العديد من الأعمال الفنية العربية والإنجليزية والتركية وبرامج الحوار و غيرها من الأعمال المتنوعة. كل ذلك في مكان واحد و بسعر 9.5 دولارًا في الشهر. او بسعر 90 دولارًا في السنة. و هي متاحة في دول عديدة حول العالم

موقع OSN الرسمي

