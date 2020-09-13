تكنولوجيا: هواوي تكشف عن مكبرات HUAWEI FREEGO الصوتية بتقنية البلوتوث وسعر 132 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني عن إصدارها الجديد من أجهزة المكبرات الصوتية Huawei FreeGo، الذي يتميز بتصميم صغير الحجم ويدعم الإتصال بتقنية البلوتوث وينطلق بسعر 132 دولار.

يتميز مكبر Huawei FreeGo الصوتي بألوان الفضي والأسود، كما يأتي بحجم صغير 120 في 31مم، ليدعم المستخدم بميزة التنقل السريع، كما تأتي المكبرات الصوتية باثنان من الوحدات المميزة بتصميم من حديد أمونيوم مغناطيسي، كما صمم غشاء وحدة التردد المنخفض في المكبر الصوتي من سبائك الألومنيوم، لدعم المكبر بآداء مميز بأعلى جودة في الصوتيات.

كما صممت وحدة التردد العالي في مكبر Huawei FreeGo من حديد أمونيوم مغناطيسي من غشاء حريري يدعم إنتاج صوت ناعم وإنسيابي، أيضاً يدعم Huawei FreeGo ضبط إحترافي للنغمات من خلال خوارزمية مخصصة، تدعم ضغط ديناميكي DRC، وضبط EQ، كما تدعم إنتاح صوتيات بمستوى مرتفع ودون تشويش.

Advertisements

أيضاً يدعم مكبر Huawei FreeGo الصوتي تقنية NFC بخاصية اللمس لإدراك سريع للإقتران بالبلوتوث، كما يدعم نقل سريع للصوتيات، حيث تنتقل الصوتيات من الهاتف إلى السماعة عن لمس الهاتف للمكبر الصوتي أثناء مشاهدة محتوى الفيديو أو الإستماع للأغاني عند تلقي المكالمات الهاتفية.

كما يمكن لمكبر Huawei FreeGo الصوتي إلتقاط صوتيات متعددة الإتجاهات في نطاق 3 أمتار، كما يدعم إخراج صوتيات في نطاق يصل إلى 25 متر، وتدعم البطارية في المكبر الصوتي عمر شحن يصل إلى 10 ساعة، مع دعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن المكبر لمدة 15 دقيقة لعمر شحن يصل إلى ساعتين.

المصدر

اعلان





