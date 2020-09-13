تكنولوجيا: إعلان ترويجي جديد يستعرض أهم مميزات جهاز Surface Duo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة مايكروسوفت إعلان ترويجي جديد لجهاز Surface Duo سلطت من خلاله الضوء على أهم المميزات المقدمة في هاتف Surface Duo المميز بالشاشة المزدوجة.

بدأت عملاق البرمجيات في العمل على تطوير جهاز Surface Duo بالشاشة المزدوجة منذ عام 2017، حيث رصدت أول براءة إختراع لمايكروسوفت في تصميم هذه الفئة من الأجهزة، واليوم يتوفر الجهاز بالفعل في بعض منافذ البيع، بتصميم مميز بشاشة مزدوجة مع فواصل تربط الشاشتين وتدعم الإنحناء 360 درجة، مع برمجيات طورت بالتعاون بين مايكروسوفت وجوجل.

ويتميز جهاز Surface Duo باثنان من الشاشات AMOLED بحجم 6.5 إنش، أو شاشة كبيرة في وضع الجهاز اللوحي بحجم 8.1 إنش، كما يعمل الجهاز بدعم من رقاقة Snapdragon 855، ويتوفر باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت وسعر يبدأ من 1400 دولار تقريباً.

كما يحتوي الجهاز على اثنان من البطاريات بقدرة 3577 mAh، إلا أنه لا يدعم شبكات 5G، كما يضم كاميرة بدقة 11 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، وينطلق بنظام تشغيل Android 10 على أن يتم الترقية قريباً لنظام Android 11.

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ويستعرض مقطع الفيديو الترويجي الذي نشر من مايكروسوفت والذي يستغرق دقيقة واحدة، أهم المميزات التي قدمت من عملاق البرمجيات في جهاز Surface Duo، حيث يدعم الجهاز تشغيل اثنان من التطبيقات، كما يتيح تخصيص إختصارات محددة لفتح اثنان من التطبيقات محددين مسبقاً بشكل تلقائي في نفس الوقت.

كما يؤكد الإعلان على إمكانية السحب والإفلات بين اثنان من التطبيقات قيد التشغيل على الشاشة، مع دعم تشغيل Xbox، كما يمكن لجهاز Surface Duo أن يدعم تشغيل الألعاب في الوضع الأفقي، حيث تظهر اللعبة الخاصة بالمستخدم على الشاشة العلوية، بينما تعمل الشاشة في الجزء السفلي على بث مباشر لخصم المستخدم.

أيضاً يمكن للفواصل في الشاشة أن تدعم تثبيت الجهاز في أكثر من وضع، ومن المتوقع أن تصدر مايكروسوفت إصدارات جديدة من جهاز Surface Duo مع ترقية لرقاقة معالج وإعدادات الكاميرة.

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