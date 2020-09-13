- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خدمة Google Street View من جوجل وما فائدتها للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خدمة Google Street View هي خاصية في خرائط جوجل وجوجل إيرث تقدم صوراً بانورامية لمستوى الشارع يمكن رؤيتها من جميع الاتجاهات وتسمح للمستخدمين برؤية أجزاء من مدن مختارة والتجمعات الحضرية المحيطة بهم، وقد تم إطلاق هذه الخاصية في 25 مايو 2007، وقد كان هناك خمس مدن فقط بهم هذه الخاصية، وقد تم زيادة عدد المدن إلى ما يزيد عن 40 مدينة أمريكية متضمنة ضواحي العديد من هذه المدن وفي بعض الحالات مدن مجاورة.مزايا Google Street View
جوجل ستريت فيو تعرض الصور التي تم التقاطها مسبقاً عن طريق كاميرا مثبته على مركبة متحركة، ويمكن تصفح هذه الصور باستخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح أو باستخدام الفأرة للضغط على الأسهم المعروضة على الشاشة، وبهذا يمكن عرض الصور بأحجام مختلفة من أي اتجاه ومن زوايا مختلفة، وهناك خطوط يتم عرضها مع صورة الشارع والتي توضح الاتجاه المُتبع في هذا الشارع.
وتستخدم شركة جوجل تقنية تسمى Immersive Media، وهو ما يمكن ان نترجمه بـتقنية الوسائط الغامرة للحصول على مشهد بانورامي يسمح لك بالدوران بـ 360 درجة ومشاهدة كل ما يحيط بالمكان، عبر تجميع وربط عدد كبير من صور المكان، وقد اضطرت جوجل لتركيب برمجية تقوم بإخفاء وجوه الأشخاص، بعض المنازل، أرقام السيارات والمباني الحساسة مثل مقرات الرئاسة والحكومة والمواقع العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: يعني إيه خدمة Google Street View من جوجل وما فائدتها للمستخدمين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.