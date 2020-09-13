شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خدمة Google Street View من جوجل وما فائدتها للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خدمة Google Street View‏ هي خاصية في خرائط جوجل وجوجل إيرث تقدم صوراً بانورامية لمستوى الشارع يمكن رؤيتها من جميع الاتجاهات وتسمح للمستخدمين برؤية أجزاء من مدن مختارة والتجمعات الحضرية المحيطة بهم، وقد تم إطلاق هذه الخاصية في 25 مايو 2007، وقد كان هناك خمس مدن فقط بهم هذه الخاصية، وقد تم زيادة عدد المدن إلى ما يزيد عن 40 مدينة أمريكية متضمنة ضواحي العديد من هذه المدن وفي بعض الحالات مدن مجاورة.

مزايا Google Street View

جوجل ستريت فيو تعرض الصور التي تم التقاطها مسبقاً عن طريق كاميرا مثبته على مركبة متحركة، ويمكن تصفح هذه الصور باستخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح أو باستخدام الفأرة للضغط على الأسهم المعروضة على الشاشة، وبهذا يمكن عرض الصور بأحجام مختلفة من أي اتجاه ومن زوايا مختلفة، وهناك خطوط يتم عرضها مع صورة الشارع والتي توضح الاتجاه المُتبع في هذا الشارع.

وتستخدم شركة جوجل تقنية تسمى Immersive Media، وهو ما يمكن ان نترجمه بـتقنية الوسائط الغامرة للحصول على مشهد بانورامي يسمح لك بالدوران بـ 360 درجة ومشاهدة كل ما يحيط بالمكان، عبر تجميع وربط عدد كبير من صور المكان، وقد اضطرت جوجل لتركيب برمجية تقوم بإخفاء وجوه الأشخاص، بعض المنازل، أرقام السيارات والمباني الحساسة مثل مقرات الرئاسة والحكومة والمواقع العسكرية.