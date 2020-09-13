شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشرات الولايات الأمريكية قد تنضم لدعوى وزارة العدل ضد جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال المحللون، إنهم قد لا يرغبون في تضمين أندرويد إلى جانب مخاوف البحث والإنترنت بالقضية، خوفًا من جعل الدعوى ذات نطاق أوسع.

ولدى الولايات الأمريكية أسباب مختلفة للتوقيع، ولن تمنعهم المشاركة بالضرورة من متابعة التحقيقات الأخرى، فقد ترفع الولايات التي يقودها الديمقراطيون دعاوى قضائية خاصة بهم في "الأشهر المقبلة" حول جوانب لا تغطيها وزارة العدل.

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وإذا انضمت هذه الولايات إلى الدعوى، فقد يمثل ذلك أحد أكبر إجراءات مكافحة الاحتكار منذ القضية المرفوعة ضد مايكروسوفت في عام 1998.

وشملت هذه القضية في النهاية 18 ولاية، وأدت إلى تغييرات كبيرة في أعمال مايكروسوفت.