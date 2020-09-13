كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج

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إنشاء خلفية حية على أجهزة سامسونج صار أكثر سهولة عن ذي قبل. ليس الحصول على خلفية و تثبيتها بل إنشاء الخلفية نفسها و إضافة تأثيرات على الصور العادية لتصبح متحركة ايضًا. الفكرة كلها من تطبيق ضمن عائلة Good lock بإسم wonderland فكرتها انها تقوم بإضافة بعض التأثيرات البسيطة لتصبح الخلفية خلفية متحركة ايضًا. ببعض الرموز و التأثيرات الطفيفة على الصورة.
ماذا تحتاج؟
- هاتف Samsung بواجهة One UI و يستحسن ان تكون نسخة 2.0
- تطبيق Goodlock من سامسونج و شرحناه بالفعل في هذا المقال
- خلفية لتحويلها الى خلفية حية
- تطبيق Wonderland ضمن عائلة Goodlock و يمكنك تحميله من هنا
كيفية إنشاء خلفية حية على أجهزة سامسونج؟
- حمل تطبيقات Goodlock و تطبيق Wonderland من الروابط المعطاة بالأعلى
- افتح تطبيق Wonderland
- اضغط Start
- يمكنك الإختيار من الخلفيات المعطاة او انشاء خلفية جديدة من خلال زر New اضغط عليه
- اضغط على زر اضافة خلفية لإضافة خلفية ثابتة تريد تحويلها لمتحركة
- اضغط على زر إضافة التأثيرات في اسفل يمين الشاشة لإضافة تأثيرات مختلفة
- الآن في هذا الجزء يمكنك اضافة صورة لتتحرك على الشاشة بناء على مستشعر Gyroscope في الجهاز او إضافة تأثيرات خاصة
- لإضافة صورة اختر Image
- اختر صورة من الصور المعروضة امامك او اختر علامة المعرض لإختيار صورة من المخزنة على جهازك
- يمكنك بإستخدام اصابعك تعديل على زاوية الصورة المضافة و حجمها
- اضغط على زر Motion Effect لضبط الحركة الخاصة بالصورة المضافة
- يمكنك في هذه الشاشة ضبط الحركة في المحاور الثلاثة X Y Z من خلال الـSliders امامك قم بضبطها كما تحب
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- الآن قم بتحريك الموبايل بإتجاهات مختلفة لترى كيف تتحرك الخلفية
- لإضافة تأثيرات اختر Particle Effect
- اختر شكل التأثيرات الذي تريده او قم بإضافة واحدة من الـGallery
- اختر شكل الحركة الذي تحب من الأشكال المعروضة
- اختر طريقة التشغيل هل تعمل التأثيرات بلمس الشاشة ام تعمل تلقائيًا سأختار ان تعمل تلقائيًا
- من القائمة امامك يمكنك اختيار لون التأثيرات و حجمها و مدة تواجدها على الشاشة و كمية الجزيئات المتحركة و انتشارها و كثاقتها
- بعد الإنتهاء اضغط Save اعلى يمين الشاشة سيطلب منك كتابة اسم الخلفية اكتبه و اختر Save
- الآن اضعط على زر Set As wallpaper لتعيين خلفية حية جديدة من انشائك على الجهاز
إنشاء خلفية حية على أجهزة سامسونج
جيد من سامسونج ان تهتم بالإضافات المختلفة على جهازها و Goodlock امر ممتاز. انشاء خلفية حية نفسها ليست فكرة منتشرة بشكل عملاق و اهتمام سامسونج بها ربنا ليست امرًا جللًا لكنها اضافة جديدة اضافتها سامسونج. و تجربة جديدة جيدة جدًا من سامسونج. و التطبيق خفيف و سهل الإستعمال لا يحمل اي تعقيدات في انشاء خلفية حية جديدة. كثير من المستخدمين يحبون تجربة خلفية حية جديدة و انشائها بنفسك تجربة مميزة. لذلك كان هذا المقال
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المصدر الأصلي : عرفني