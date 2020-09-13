علوم وتكنولوجيا

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج

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محمود المصيلحي 0 تبليغ

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كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج

إنشاء خلفية حية على أجهزة سامسونج صار أكثر سهولة عن ذي قبل. ليس الحصول على خلفية و تثبيتها بل إنشاء الخلفية نفسها و إضافة تأثيرات على الصور العادية لتصبح متحركة ايضًا. الفكرة كلها من تطبيق ضمن عائلة Good lock بإسم wonderland فكرتها انها تقوم بإضافة بعض التأثيرات البسيطة لتصبح الخلفية خلفية متحركة ايضًا. ببعض الرموز و التأثيرات الطفيفة على الصورة.

ماذا تحتاج؟

  • هاتف Samsung بواجهة One UI و يستحسن ان تكون نسخة 2.0
  • تطبيق Goodlock من سامسونج و شرحناه بالفعل في هذا المقال
  • خلفية لتحويلها الى خلفية حية
  • تطبيق Wonderland ضمن عائلة Goodlock و يمكنك تحميله من هنا

كيفية إنشاء خلفية حية على أجهزة سامسونج؟

  • حمل تطبيقات Goodlock و تطبيق Wonderland من الروابط المعطاة بالأعلى
  • افتح تطبيق Wonderland
  • اضغط Start

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 1

  • يمكنك الإختيار من الخلفيات المعطاة او انشاء خلفية جديدة من خلال زر New اضغط عليه

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 2

  • اضغط على زر اضافة خلفية لإضافة خلفية ثابتة تريد تحويلها لمتحركة

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 3

  • اضغط على زر إضافة التأثيرات في اسفل يمين الشاشة لإضافة تأثيرات مختلفة

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 4

  • الآن في هذا الجزء يمكنك اضافة صورة لتتحرك على الشاشة بناء على مستشعر Gyroscope في الجهاز او إضافة تأثيرات خاصة

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 5

  • لإضافة صورة اختر Image
    • اختر صورة من الصور المعروضة امامك او اختر علامة المعرض لإختيار صورة من المخزنة على جهازك
    • يمكنك بإستخدام اصابعك تعديل على زاوية الصورة المضافة و حجمها

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 6

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  • اضغط على زر Motion Effect لضبط الحركة الخاصة بالصورة المضافة
  • يمكنك في هذه الشاشة ضبط الحركة في المحاور الثلاثة X Y Z من خلال الـSliders امامك قم بضبطها كما تحب

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 7

    • الآن قم بتحريك الموبايل بإتجاهات مختلفة لترى كيف تتحرك الخلفية
  • لإضافة تأثيرات اختر Particle Effect
    • اختر شكل التأثيرات الذي تريده او قم بإضافة واحدة من الـGallery

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 8

  • اختر شكل الحركة الذي تحب من الأشكال المعروضة

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 9

  • اختر طريقة التشغيل هل تعمل التأثيرات بلمس الشاشة ام تعمل تلقائيًا سأختار ان تعمل تلقائيًا

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 10

  • من القائمة امامك يمكنك اختيار لون التأثيرات و حجمها و مدة تواجدها على الشاشة و كمية الجزيئات المتحركة و انتشارها و كثاقتها

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 11

  • بعد الإنتهاء اضغط Save اعلى يمين الشاشة سيطلب منك كتابة اسم الخلفية اكتبه و اختر Save

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 12

  • الآن اضعط على زر Set As wallpaper لتعيين خلفية حية جديدة من انشائك على الجهاز

كيفية إنشاء خلفية حية بسهولة على أجهزة سامسونج 13

إنشاء خلفية حية على أجهزة سامسونج

جيد من سامسونج ان تهتم بالإضافات المختلفة على جهازها و Goodlock امر ممتاز. انشاء خلفية حية نفسها ليست فكرة منتشرة بشكل عملاق و اهتمام سامسونج بها ربنا ليست امرًا جللًا لكنها اضافة جديدة اضافتها سامسونج. و تجربة جديدة جيدة جدًا من سامسونج. و التطبيق خفيف و سهل الإستعمال لا يحمل اي تعقيدات في انشاء خلفية حية جديدة. كثير من المستخدمين يحبون تجربة خلفية حية جديدة و انشائها بنفسك تجربة مميزة. لذلك كان هذا المقال

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المصدر الأصلي : عرفني

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