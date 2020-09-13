هذه أفضل السماعات اللاسلكية دعما لتقنية عزل الضوضاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 14 دقيقة

منذ عمدت شركات الهواتف إلى إزالة منفذ السماعات السلكية من جسم الأجهزة المصنعة حديثا، بدأت سماعات الرأس اللاسلكية تفرض نفسها على سوق الأجهزة التقنية القابلة للارتداء، بسبب سهولة التعامل معها والتقنيات التي تحتويها.

وتزايدت حدة المنافسة خلال السنوات الأخيرة بين الشركات المصنعة لسماعات الأذن اللاسلكية بالكامل، ولكن التكنولوجيا المستخدمة في كل منتج، وأهمها ميزة ”عزل الضوضاء“ كانت العامل الأساس المحدد لجودة سماعة الأذن وسعرها.

وفيما يلي مجموعة من أفضل السماعات التي تتميز بقدرتها العالية على عزل الضوضاء، بحسب خبراء تقنيين:

سماعات Mpow T5/M5

تدعم تقنية إلغاء الضوضاء (CVC8.0) التي يمكنها فلترة الضوضاء الخارجية، وتحسين صوتك لإجراء مكالمات واضحة في البيئات الصاخبة، كما تقدم صوتا عالي الدقة والوضوح للمكالمات الهاتفية والموسيقى.

سماعات Sennheiser

تقدم سماعة Sennheiser Momentum True Wireless 2 جودة ممتازة في الصوت بفضل دعم تقنية (aptX HD) من كوالكوم، ومعيار الترميز الصوتي المتقدم (AAC) بالإضافة إلى دعمها تقنية (إلغاء الضوضاء النشيطة) التي تتيح لك الاستمتاع بصوت مذهل وعالي الدقة حتى في البيئات الصاخبة.

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سماعات AirPods Pro

تدعم السماعات تقنية (إلغاء الضوضاء النشيطة)، وتتميز بدعمها لثلاثة أوضاع للتحكم في الضوضاء، إذ يمكنك التبديل بينها بناء على مقدار ما تريد سماعه من الأصوات المحيطة.

وتعد سماعة ”أبل“ من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المتاحة في السوق، إذ تتميز بمخرجات صوت استريو متميزة.

سماعات Sony WF-1000XM3

تجمع هذه السماعات بين تقنية إلغاء الضوضاء، وبين الصوت العالي الجودة بفضل المعالج (QN1e) يوفر تطبيق (Headphones Connect) من سوني التحكم في الصوت التكيفي، وهي وظيفة ذكية تكتشف تلقائيا البيئة المحيطة بالمستخدم.

سماعات Jabra Elite 75T

يقول الخبراء إنه يمكن لسماعة Jabra Elite 75T حجب ضوضاء الخلفية بشكل أفضل من أي سماعة أذن لاسلكية أخرى في السوق ذاته، إذ لا يمكن توقع مزايا قوية في منتج بسعر منافس، ولكن ما حدث في هذه السماعة كان خلاف ذلك بقوة عزلها.