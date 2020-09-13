تكنولوجيا: سامسونج تبدأ في دفع تحديث ONE UI 2.5 لأجهزة GALAXY TAB S6 اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري سامسونج مؤخراً في دفع تحديث واجهة ONE UI 2.5 لمستخدمي أجهزة GALAXY TAB S6 اللوحية، والذي ينطلق مع تحديثات الحماية الخاصة بشهر سبتمبر.

ينطلق التحديث الجديد من واجهة المستخدم ONE UI 2.5 مع تصحيح برمجيات الحماية لإصدار العام الماضي من أجهزة سامسونج اللوحية المميزة GALAXY TAB S6.

ولقد أكد موقع SamMobile على أن سامسونج قد بدأت في دفع التحديث الجديد لمستخدمي الأجهزة في سوق ألمانيا، للنموذح الذي يدعم الإتصال بشبكات LTE في الإصدار رقم T860XXU3BTI2 من البرمجيات، وأيضاً النموذج الذي يدعم الإتصال عبر Wi-Fi فقط في الإصدار رقم T860XXU3BTI2 من البرمجيات.

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ويقدم تحديث One UI 2.5 لمستخدمي أجهزة GALAXY TAB S6 تحسينات في دعم تعدد المهام والنوافذ على الشاشة، مع تحسينات في القائمة المنزلقة، وميزة DeX اللاسلكية، حيث تتيح DeX بث محتوى الجهاز اللوحي على أجهزة التلفاز.

كما يدعم التحديث الجديد أجهزة Galaxy Tab S6 بتحسينات في آداء الأجهزة عند الإتصال بشبكات Wi-Fi، مع الإتصال السريع بالشبكات، ومن المقرر أن يتوفر التحديث عبر تبويب التحديثات الجديدة للبرمجيات في الإعدادات.

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